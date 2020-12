Digitaler Weihnachtsmarkt statt Christkindlmarkt

E-Commerce. Auch so geht Online-Shopping: Der digitale Bauernmarkt markta hat auf seiner Webseite einen digitialen Weihnachtsmarkt gestartet.

Neu gestartete Online-Marktplätze haben es nicht leicht: Die Konkurrenz durch Amazon, Zalando & Co erscheint oft übermächtig. Von vielen im ersten Corona-Lockdown gestarteten Initiativen ist derzeit nicht mehr viel zu hören. Und auch aktuellen Gründungen wie dem „Kaufhaus Österreich“ von Regierung und Wirtschaftskammer schlägt ein rauer Wind entgegen.

Ein per Crowdinvesting finanziertes Start-up geht die Sache etwas anders an: Der Online-Bauernmarkt markta setzt auf typisch regionales Ambieten und bringt in einer neuen Aktion jetzt den Weihnachtsmarkt auf die Couch. Zu finden sind unter anderem Kalender für Bier-, Honig- oder Schokoladeliebhaber, Geschenkboxen, Adventkränze und Zutaten für weihnachtliche Gerichte.

Besinnliche Weihnachtszeit am Bildschirm

„Heuer steht wahrlich alles Kopf und vieles ist anders als sonst. Damit die Weihnachtszeit in diesem Jahr tatsächlich mehr Ruhe und Entspannung schafft, liefern wir regionale sowie nachhaltige Weihnachtsgeschenke und den Einkauf fürs Weihnachtsessen nach Hause“, so Theresa Imre, Gründerin und CEO von markta.

Zu den rund 40 am digitialen Weihnachtsmarkt teilnehmenden Betrieben zählen u.a. Stressfrei Biofleisch, die Wiener Patisserie Shneor Zivion und Nussland aus dem Mostviertel.

Schnelle Lieferung

Damit Lieferungen für den 24. Dezember pünktlich ankommen, empfiehlt markta Bestellungen bis spätestens 20. Dezember abzusenden. Der Versand erfolge in Wien und Umgebung durch den Botendienst Veloce und im restlichen Österreich durch das Post-Service „Next Day Fresh“.