Wolf Theiss berät Hensoldt bei Übernahme von Sail Labs

Rüstungsbranche. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat Hensoldt aus Deutschland bei der 100%-igen Übernahme von Sail Labs Technology mit Sitz in Wien beraten.

Sail Labs Technology ist ein Anbieter von Open-Source-Intelligence-Systemen (OSINT) und Natural-Language-Processing-Technologien, wie z.B. der automatischen Spracherkennung, die Schlüsselelemente für die Medienbeobachtung und -analyse darstellt.

Die Sail-Labs-Software sammele öffentlich verfügbare Daten und Informationen, etwa aus Radio, Fernsehen oder Internet, übersetzt sie automatisch aus 30 Sprachen, analysiert die Inhalte und macht sie so für militärische Führungsstäbe oder Nachrichtendienste nutzbar. Damit lassen sich etwa Desinformationskampagnen (Fake News) oder Gefahrenquellen für die Streitkräfte identifizieren, heißt es weiter.

Bei der Übernahme erwirbt Hensoldt laut den Angaben 100 Prozent an Sail Labs. Das Xetra-gelistete deutsche Unternehmen Hensoldt ist ein spezialisierter Anbieter von Sensorlösungen in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Mit rund 5.400 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro.

Hensoldt blicke auf eine 150-jährige Unternehmensgeschichte zurück und war Teil verschiedener namhafter Unternehmen wie Carl Zeiss, Airbus und Dornier. Der Konzern besteht in der jetzigen Form seit 2017 und entstand durch die Übernahme und Konsolidierung des Geschäftsbereichs „Sicherheits- und Verteidigungselektronik“ der Airbus Group durch den Finanzinvestor KKR. Seit September 2020 notiert die Hensoldt AG im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Das Beratungsteam

Federführend verantwortlich im Wolf Theiss-Beratungsteam war Florian Kusznier (Partner, Corporate M&A). Im Team waren auch Michael Kienzl (Senior Associate, Corporate M&A), Martina Hiebl (Senior Associate, Corporate M&A), Simona Shpilsky (Associate, Corporate M&A), Roland Marko (Partner, IP & IT), Paulina Pomorski (Senior Associate, IP & IT), Kurt Retter (Partner, Regulatory & Public Law), Dominik Engel (Associate, Regulatory & Public Law) und Ralf Peschek (Partner, Employment).

Auch Dorothea Rauchegger (Associate, Employment), Günter Bauer (Partner, Competition & Antitrust), Martin Gassler (Associate, Competition & Antitrust), Kathrin Shahroozi (Legal Trainee, Competition & Antitrust), Valerie Hohenberg (Partner, Compliance), Nikolaus Loudon (Counsel, Compliance) und Florian Pechhacker (Senior Associate, Disputes) waren behilflich.