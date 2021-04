Mojca Mlakar neue Partnerin bei TPA Slowenien

Karriere. Die Steuerberaterin ist seit 2008 bei TPA in Laibach und auf Bilanzierung, Umsatzsteuer und Lohnverrechnung spezialisiert.

Der slowenische Standort von TPA in Laibach bekommt Verstärkung auf Partnerebene. Die Steuerberaterin Mojca Mlakar wurde zur Partnerin ernannt.

Seit dreizehn Jahren bei TPA

Mlakar ist seit dreizehn Jahren für TPA tätig. Die gebürtige Slowenin studierte an der Uni in Laibach und ist auf die Bereiche Bilanzierung, Umsatzsteuer und Lohnverrechnung spezialisiert. Sie berate Klienten zudem zu direkten und indirekten Steuern sowie zu Fragen des Arbeitsrechts.

TPA begann im Jahr 1993 die Expansion in die mittel- und osteuropäischen Nachbarländer, damals konkret mit einem Büro in Ungarn. Es folgten Standorte in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Polen, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Albanien und Montenegro.