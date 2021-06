Versicherer D.A.S. mit 250.000 neuen Mitarbeitern

Wien. Der Rechtsschutzversicherer D.A.S. unterstützt die Bienenschutzinitiative „Projekt 2028“ mit einer Viertel Million Bienen für firmeneigenen Honig.

Die Bienenschutzinitiative „Projekt 2028“ des Wiener Social Start-ups Hektar Nektar hat sich seit seiner Gründung 2017 als Ziel gesetzt, die Anzahl der für die Artenvielfalt auf unserem Planeten wichtigen Bienen innerhalb von 10 Jahren um zehn Prozent zu steigern.

Unternehmen siedeln Bienenvölker auf ihrem Betriebsgelände an oder arbeiten mit professionellen Imkern in der Umgebung zusammen. Als Unterstützer konnte jetzt der Rechtsschutzversicherer D.A.S. als Firmenpartner mit eigenen Bienenstöcken gewonnen werden. Ab Juni 2021 sind an fünf Standorten der D.A.S. Rechtsschutz AG Bienenstöcke mit insgesamt einer Viertel Million Bienen beheimatet.

„Unsere Mission treibt uns an, verantwortungsbewusst zu handeln und gleichzeitig Mehrwert zu schaffen – unternehmerisch, als auch sozialgesellschaftlich. Hektar Nektar steht für Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung. Und daher sind wir als Kooperationspartner gerne dabei“, so Christoph Pongratz, Leiter des Bereichs Marketing & Kommunikation bei der D.A.S Rechtsschutzversicherung.

25 Millionen zusätzliche Bienen

Rund 150 Unternehmen unterstützen derzeit die Bienenschutzinitiative von Hektar Nektar in Österreich und Deutschland. Dadurch konnten laut den Angaben bisher mehr als 25 Millionen zusätzliche Bienen aufgebaut werden.

Diese 25 Millionen Bienen besteht sowohl aus Honig- als auch Wildbienen: Die Honigbienen werden von Imkern betreut, die Wildbienen und andere Insekten profitieren durch Blühwiesen. Interessierte können auf der Homepage von Hektar Nektar eine Bienenpatenschaft abschließen.