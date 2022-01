Pierer Mobility AG gründet E-Bike-Joint Venture mit Cerha Hempel

Bulgarien/Österreich. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel berät die Pierer Mobility AG bei der Gründung eines Joint Ventures mit Maxcom zur E-Bike Fertigung.

Die Gründung des Joint Ventures in Bulgarien stelle für die PIERER Mobility AG einen wichtigen Schritt in der Erweiterung der Fahrrad- und E-Bike Produktionskapazität in Europa dar. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt laut den Angaben rund 40 Millionen Euro.

Die Pierer Mobility-Gruppe ist Muttergesellschaft von KTM und führender europäischer Motorrad-Hersteller. Zu ihren Marken zählen neben KTM u.a. auch Husqvarna und Gasgas. Der Sitz des Unternehmens mit knapp 4.600 Mitarbeitenden ist in Wels (OÖ), der Jahresumsatz lag zuletzt bei 1,53 Milliarden Euro.

Das Projekt

Im Rahmen des Joint Ventures soll auf einem Areal von 130.000 m² eine hochmoderne E-Bike Produktionsstätte entstehen, in der (Elektro-)Fahrräder exklusiv für die Pierer Gruppe unter den Marken Husqvarna E-Bicycles, R Raymon und Gasgas E-Bicycles gefertigt werden.

Die Berater