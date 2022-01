Fachkräfte importieren. Anwaltskanzlei 42law hat ein Online-Portal für Rot-Weiß-Rot-Karten gestartet: Zielgruppe sind Arbeitgeber, die ein Arbeitsvisum benötigen.

Kanzlei 42law positioniert sich als Spezialist für Beratung im Aufenthaltsrecht und hat jetzt das Online-Portal www.42migration.at öffentlich gestartet, nachdem es zuvor mit Unternehmenskunden der Kanzlei erfolgreich getestet worden sei.

Effizientere Verfahren erhofft

Mit dem Portal will man Unternehmen die anwaltsgeführte Online-Abwicklung von Anträgen zur Erlangung von Rot-Weiß-Rot (RWR)-Karten, Blauen Karten (EU) und anderen Aufenthaltstiteln ermöglichen, wie es heißt. Die Abwicklung im Online-Prozess soll ein effizientes Verfahren herbeiführen, die Antragstellung werde günstiger und schneller, so Rechtsanwalt Christof Strasser, Partner bei 42law, in einer Aussendung.