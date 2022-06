Neue Chefs für die Hitzinger Electric Power GmbH

Linz. Miteigentümer Dietmar Pfeiffer wechselt von der Geschäftsführung der Hitzinger Electric Power GmbH in den Aufsichtsrat. Werner Muttenthaler wird neuer CFO.

Der Geschäftsführer und Miteigentümer der Hitzinger Electric Power GmbH, Dietmar Pfeiffer, scheidet aus der Geschäftsführung aus und wechselt in den Aufsichtsrat. Werner Muttenthaler, seit 6. Juni 2022 neu in der Geschäftsführung, werde als CFO die Fachbereiche Finanz und Controlling, IT, Einkauf sowie Recht verantworten.

Erweiterte Aufgaben für CSO Thomas Pleli

Thomas Pleli, seit Mai 2021 als CSO in der Geschäftsführung des Unternehmens, übernimmt laut den Angaben neben seinen angestammten Abteilungen (Vertrieb, Service, Technik und internationale Töchter) die Verantwortung für das Werk Linz mit Produktion und Logistik, sowie Qualitätsmanagement und Human Resources.