Elisabeth Heiserer wird erste CFO von Finabro

Insurtechs. Die Altersvorsorge-Plattform Finabro holt Elisabeth Heiserer als CFO. Sie kommt von Klaiton und zwar zuvor u.a. bei Deloitte und Inkubator INiTS.

Seit 1. Juni 2022 ist Elisabeth Heiserer (38) Chief Financial Officer (CFO) von Finabro und damit für alle Finanzthemen des Unternehmens zuständig, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens: Sie bringe neben Corporate Finance und Berater-Know-how, unter anderem aus ihrer Tätigkeit bei Deloitte, auch umfassende Kenntnisse der Startup-Szene mit.

Heiserer war beim High-Tech Inkubator INiTS als Startup Consultant tätig und zuletzt CFO bei Klaiton. Dort habe sie bereits mehrere erfolgreiche Finanzierungsrunden inkl. Teilexit, Management Buy-Out und Carve-Out eines Geschäftsbereichs begleitet.

Das Unternehmen und die Aufgabe

Finabro ist eine digitale Plattform für den Vertrieb an Arbeitnehmer im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Man bietet Vermittler (Maklern, Agenten, Ausschließlichkeitsvertrieb und Banken) digitale Unterstützung an, um mehr Arbeitnehmer zu erreichen. Durch die neu geschaffene Position des CFO will das Startup sein Führungsteam erweitern, wodurch das Wachstum nach der jüngsten Kapitalerhöhung über 5 Millionen Euro Anfang des Jahres weiter forciert und unterstützt werden könne.

Die Statements

„Ich freue mich mit Elisabeth Heiserer eine erfahrene CFO für Finabro gewonnen zu haben. Mit ihrer Expertise wird sie Finabro auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs begleiten und die Professionalisierung unseres Finanz-Teams weiter vorantreiben“, so Sören Obling, Gründer und Geschäftsführer von Finabro.

„Das Pensionsproblem wird immer größer und zu einer der größten Herausforderungen unserer Generation. Finabro ist das führende Startup im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich und liefert somit einen wichtigen Baustein der Lösung. Mit dem Markteintritt in Deutschland sind die Weichen für die kommenden Wachstumsphasen gestellt. Ich freue mich, das InsurTech auf dem zukünftigen Expansionskurs mit meinem Know-how begleiten zu dürfen und so auch meinen Beitrag leisten zu können“, wird Elisabeth Heiserer zu ihrer neuen Rolle als CFO bei Finabro zitiert.