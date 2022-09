EY macht Ressler, Taborsky und Tonweber zu Partnern

Österreich. Steuerberater Gernot Ressler (43), IT-Spezialist Stephan Taborsky (43) und Cybersecurity-Chef Gottfried Tonweber (44) sind neue Partner bei EY.

Gernot Ressler (43) ist Steuerberater und seit 2018 bei EY. Er verfüge über langjährige Erfahrung in der Steuerberatung mit Schwerpunkt M&A-Transaktionen im Immobiliensektor. Studiert hat Ressler an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist dort auch Vortragender. Seine Karriere startete er bei einem der Big-Four-Unternehmen in Wien, danach war er bei einer österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungssozietät tätig.

Banken-IT, Cybersecurity und Datenschutz

Stephan Taborsky (43) ist Technology Transformation Lead, Banken IT Lead und seit Juli 2019 bei EY. Sein Fokus liege auf der Beratung hinsichtlich IT- und Digitalisierungsstrategie, IT-Organisationsentwicklung, IT-Sourcing und agile Transformation. Er ist Spezialist für Programm- und Projektmanagement in komplexen Systemintegrations- und Kernbankmigrationsprojekten. Vor seiner Zeit bei EY war er zuletzt Abteilungsleiter für Programm-, Projekt- und Delivery-Management bei einer führenden Bankengruppe in Zentral- und Osteuropa. Taborsky ist Diplom-Ingenieur der Informatik (Technische Universität Wien) und Magister der Betriebswirtschaftslehre (Wirtschaftsuniversität Wien).

Gottfried Tonweber (44) leitet den Bereich Cyber Security und Data Privacy bei EY Österreich. Er hat den Bereich Consulting am Standort Linz aufgebaut, an dem er seit 2013 für die Managementberatung verantwortlich ist. Tonweber hat Wirtschaftsingenieurwesen für Maschinenbau an der Technischen Universität Wien studiert und beschäftige sich seit Beginn seiner Karriere mit den Themen Cybersecurity und Datenschutz. Neben Veranstaltungen, Vorträgen und Artikeln vertrete er in diversen Fachgremien die Sichtweise von EY.