Lebensmittel-Industrie: Martin Forster wird CTO bei Spitz

Attnang-Puchheim. Martin Forster (53) hat die Funktion des CTOs bei Spitz übernommen. Die Geschäftsführung des Lebensmittelherstellers besteht damit aus vier Personen.

Mit Anfang des Jahres hat Martin Forster (53) die Funktion des CTOs bei der S. Spitz GmbH übernommen, teilt das Unternehmen mit: Der Oberösterreicher mit langjähriger Branchenerfahrung ist demnach bereits seit zwei Jahren an Bord und nun intern aufgestiegen. In seinem neuen Aufgabenbereich liegen die Produktion sowie die Technik, Investitionen und die Planung. Spitz hat rund 800 Beschäftigte.

Forster ist für das Hauptwerk in Attnang-Puchheim und die Produktionsstandorte in Bad Gastein und Tenneck zuständig. Er ergänze die Geschäftsführung rund um CEO Walter Scherb, die damit zu einem 4er-Team anwächst: So stieg nach Günther Hofer, der seit 2021 als CFO den Bereich Finanz & IT verantwortet, in den letzten Monaten neben Martin Forster (CTO) auch Harald Doppler (CCO) in die Geschäftsführung rund um Walter Scherb (CEO) ein.

Die Laufbahn

Forster ist gelernter Lebensmitteltechnologe und war u.a. mehr als zehn Jahre lang als technischer Geschäftsführer bei efko für mehrere Standorte zuständig. Zuletzt zeichnete er als technischer und kaufmännischer Geschäftsführer für die Betriebsführung von Egger Getränke verantwortlich, bevor er 2021 zu Spitz wechselte. Beim oberösterreichischen Lebensmittelhersteller übernahm er in den letzten beiden Jahren die Position als Divisionmanager für Süß- und Backwaren.

Die Statements

„Die ganze Branche erwartet in den nächsten Jahren steigende Herausforderungen. Mein Hauptaugenmerk liegt daher darauf, unsere Standorte für diese Veränderungen zu rüsten, damit der Name Spitz auch in Zukunft für effiziente Produktion und bedingungslose Lebensmittelqualität aus Österreich steht“, so der neue CTO. „Mit Martin Forster begrüßen wir in der Geschäftsführung einen mehr als versierten Branchenexperten, der mit seiner umfassenden Erfahrung und gleichzeitigem Innovationsdenken den Produktionsbereich zukunftsfit aufstellen wird“, so CEO Walter Scherb.