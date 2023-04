Legal Tech Update von Future-Law und LexisNexis

Wien. Future-Law lud in Kooperation mit LexisNexis wieder zum „Legal Tech Update“. Diesmal stand das Thema „Die digitale Kanzlei“ auf dem Programm.

Future-Law hat unlängst in Kooperation mit Fachverlag LexisNexis zum „Legal Tech Update“ nach Wien geladen. Diesmal widmete sich die Veranstaltung unter dem Titel „Die digitale Kanzlei“ der Frage, wie die Digitalisierung von Anwaltskanzleien in Best Practice-Beispielen umgesetzt wird.

Aktuelle Trends im Fokus

Die Speaker der Veranstaltungen referierten dabei über aktuelle Trends und über jüngste Entwicklungen bei digitalen Kanzleien: