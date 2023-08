Nisshinbo verkauft TMD Friction Group an Aequita mit Gleiss Lutz

Leverkusen. Gleiss Lutz hat die japanische Nisshinbo Holdings beim Verkauf der TMD Friction Group an Aequita beraten.

Die Nisshinbo Holdings Inc. ist ein international tätiger Industrie-, Umwelt- und Energiekonzern (u.a. Elektronik, Automotive und Chemie). Die TMD Friction Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Bremsbelagtechnologie für Pkws, Rennwagen und Nutzfahrzeuge mit Sitz in Leverkusen und weltweiten Tochtergesellschaften, heißt es dazu. Die Transaktion werde nach den entsprechenden behördlichen Freigaben vollzogen werden.

Das Beratungsteam

Ein Gleiss Lutz-Team um Michael Burian (Federführung, Partner, Frankfurt), Alexandra Brücher (Stuttgart), Torsten Spiegel (Berlin), Ivana Robitzsch (Hamburg), Bosede Staudenmayer (Stuttgart) und Sonja Hilgert (Berlin, alle M&A) war für Nisshinbo Holdings im Rahmen der Transaktion tätig.

Dabei waren auch Anselm Christiansen (Partner, Stuttgart), Sumiko Sato (München, beide M&A), Simon Wegmann (Berlin, Datenschutz), Christian von Köckritz (Partner), Kristina Winkelmann, Lena Baumann (alle Brüssel, alle Kartellrecht), Jacob von Andreae (Partner), Matthias Hahn (beide Düsseldorf), Christoph Schoppe, Xiao Chen (beide Berlin, alle Öffentliches Wirtschaftsrecht), Katja Lehr (Counsel), Jan-Alexander Lange (Counsel), Marcel Beck (alle Frankfurt, alle Banking & Finance), Rut Steinhauser (Partner), Josefine Chakrabarti (beide Berlin, beide Arbeitsrecht), Ocka Stumm (Partner, Frankfurt), Hendrik Marchal (Counsel, Hamburg), Johannes Heck (Frankfurt, alle Steuerrecht), Hannah Bug (Counsel), Christine Geraats (beide Berlin), Christopher Noll (Stuttgart, alle Gewerblicher Rechtsschutz), Alexander Nagel (Counsel, Düsseldorf), Florian Kienast (Stuttgart, beide Restrukturierung), Simon Wagner (Counsel, Stuttgart, Dispute Resolution) und Lesley Milde (Hamburg, Immobilienrecht).