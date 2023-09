Leitfaden: Risikomanagement im Gesundheitsbereich

Organisationen & Standards. Gegen Risiken in Gesundheitseinrichtungen vorzubeugen, dabei will ein neuer Guide von Austrian Standards helfen.



Gerade Einrichtungen des Gesundheitswesens mit ihrer besonderen Verantwortung gegenüber der Patientenschaft brauchen ein tragfähiges Konzept, heißt es beim Verlag von Austrian Standards: Einrichtungen des Gesundheitswesens agieren in einer Welt, die sich durch ein hohes Maß an Unbeständigkeit und Komplexität auszeichne.

Technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt – wie etwa Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz – ändern laufend die Rahmenbedingungen. Und bei unerwarteten Krisen wie der Corona-Pandemie oder stark erhöhten Energiekosten muss das Management rasche Entscheidungen treffen. Den Gesundheitsmanager:innen dabei zu helfen – oder konkreter formuliert sie bei der Schaffung des organisatorischen Rüstzeugs dafür zu unterstützen – ist Ziel des neu erschienenen Praxisleitfadens „Organisations-Risikomanagement in Gesundheitseinrichtungen“. Der Fokus liegt dabei naturgemäß auf einschlägigen Normen und Standards. Es handle sich dabei um den ersten deutschsprachigen Praxisleitfaden mit diesem Thema, so der Verlag. Der Umfang beträgt rund 120 Seiten.

Die Inhalte

Behandelt wird demnach die Erfassung wesentlicher Risiken in der Organisation – insbesondere solcher mit hohem Schadenspotential – sowie von Strukturen, um diese Risiken professionell zu managen. Die ÖNORM-Reihe D 490X biete Leitlinien für die Entwicklung eines effizienten Organisations-Risikomanagements; ein weiterer Stützpfeiler sind Handlungsanleitungen nach ÖNORM ISO 31000 „Risikomanagement“. Zielgruppe des Praxisleitfadens sind Führungskräfte sowie Verantwortliche im Risiko-, Qualitäts- und Compliance-Management.

Autorin Dr. med. Heike A. Kahla-Witzsch, MBA ist Fachärztin für Urologie und nach mehrjähriger ärztlicher Tätigkeit heute im Gesundheitswesen als Beraterin und Dozentin für Qualitätsmanagement, Risikomanagement und Patientensicherheit tätig. Als Teilnehmerin der Arbeitsgruppe war sie an der Weiterentwicklung der ONR-Reihe 490x „Risikomanagement für Organisationen und Systeme – Umsetzung von ISO 31000 in die Praxis“ zur ÖNORM-Reihe D 490x:2021 beteiligt, so Austrian Standards.