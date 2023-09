Nikon SLM Solutions: Squeeze-out und Delisting mit Gleiss Lutz

Frankfurt. Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz hat die Nikon SLM Solutions AG beim Squeeze-out und Delisting beraten.

Gleiss Lutz hat die Nikon SLM Solutions AG, vormals SLM Solutions Group AG, bei dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out auf die Nikon AM. AG und dem damit einhergehenden Delisting beraten. Verschmelzung und Squeeze-out wurden in der ordentlichen Hauptversammlung der Nikon SLM Solutions am 13. Juli 2023 beschlossen und mit Eintragung in das Handelsregister am 1. September 2023 wirksam, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei.

Damit habe die Nikon SLM Solutions AG aufgehört zu existieren und die Nikon AM. AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der japanischen Nikon Corporation, wurde unter Übernahme auch der Firmierung als neue Nikon SLM Solutions AG zum Gesamtrechtsnachfolger der Gesellschaft. Mit der Handelsregistereintragung sind die Aktien der Minderheitsaktionäre gegen eine Barabfindung in Höhe von 18,89 Euro je Aktie auf Nikon übergegangen. Infolgedessen wurde der Handel der Aktien von Nikon SLM Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt und deren Zulassung zum Handel widerrufen.

Das Unternehmen

Nikon SLM Solutions mit Hauptsitz in Deutschland ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Gleiss Lutz hat die Gesellschaft u.a. bereits bei ihrem Börsengang 2014 und zuletzt beim erfolgreichen öffentlichen Übernahmenangebot von Nikon begleitet.