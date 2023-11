Neuer CEO und neue CFO bei AMAG Austria Metall AG

Metallindustrie. Die AMAG Austria Metall AG bestellt Helmut Kaufmann (60) zum CEO. Claudia Trampitsch (46) wird neue Finanzvorständin.

Der Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG hat in seiner Sitzung vom 22.11.2023 Helmut Kaufmann (60) zusätzlich zu seiner Funktion als Technikvorstand zum Vorstandsvorsitzenden per 1.1.2024 bestellt. Helmut Kaufmann übernimmt damit die Funktion des derzeitigen CEO Gerald Mayer, der per 31.12.2023 aus dem Unternehmen ausscheidet. Die Laufzeit der Funktionsperiode von Helmut Kaufmann betrage wie üblich drei Jahre und ende damit per 31.12.2026.

Zudem wurde Claudia Trampitsch (46) zur neuen Finanzvorständin berufen. Sie ist seit 2015 als Leiterin des Konzernrechnungswesens in der AMAG tätig und wurde 2018 zusätzlich zur kaufmännischen Geschäftsführerin der AMAG metal GmbH bestellt. Claudia Trampitsch ist Juristin, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin und war zuvor bei Wirtschaftsprüfungskanzleien tätig. Ihr Vorstandsvertrag beginnt ebenfalls per 1.1.2024 und läuft bis zum 31.12.2026.

„Unternehmen maßgeblich mitgestaltet“

Herbert Ortner, Aufsichtsratsvorsitzender der AMAG, in einer Aussendung: „Mit Helmut Kaufmann haben wir seit 16 Jahren einen sehr erfahrenen Manager im AMAG-Vorstand, der die strategische Entwicklung des Unternehmens als Technikvorstand maßgeblich mitgestaltet hat. Die zusätzliche Bestellung zum CEO unterstreicht die Kontinuität und Stabilität in der weiteren Unternehmensentwicklung.“

Der AMAG-Vorstand besteht ab 1.1.2024 aus dem Vorstandsvorsitzenden und Technikvorstand Helmut Kaufmann, Finanzvorständin Claudia Trampitsch und Vertriebsvorstand Victor Breguncci.