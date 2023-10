Hotel-Awards für Falkensteiner Montafon und „Korbsauna“

Tourismus-Innovationen. Das Falkensteiner Hotel Montafon in Österreich und das Startup „Korbsauna“ gewinnen beim 196+ Fachforum München.

Die Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres 2023“ geht dieses Jahr an das Falkensteiner Hotel Montafon in Österreich. Weitere Preisträger sind das Hotel Goldene Rose (Dinkelsbühl, Deutschland) und Scandic München Macherei. Alle drei haben positive Effekte auf ihre jeweiligen Standorte, heißt es. Der Preis wurde im Rahmen der 196+ forum-Fachkonferenz in München verliehen, es gab insgesamt 33 Einreichungen.

Der Preisträger

Andreas Martin, Jury-Vorsitzender: „Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group, FMTG, ist vor einigen Jahren dazu übergegangen, sich auf den Betrieb von Ferienhotels zu konzentrieren. Das Falkensteiner Hotel Montafon überzeugte die Jury durch die Bauweise eines zentral angelegten Allgemeinbereiches des Hotels, mit zwei schräg darauf platzierten Zimmerflügeln und die damit gelungene Integration des Gebäudekomplexes in die Topographie des abfallenden Geländes.“

Die Grundstückseigentümer und Entwickler illwerke betreiben in der Nachbarschaft ein Wasserkraftwerk, das über Abwärme aus dem Kraftwerk und Kälte aus dem Stausee für die nachhaltige Energieversorgung des Hotels sorgt. Die beiden Mitarbeiterhäuser für das Team aus ganz Europa wurden in fußläufiger Entfernung in Holzmodulbauweise errichtet. „Das Falkensteiner Hotel Montafon ergänzt das überwiegend durch individuelle Familienhotels geprägte Hotelangebot in der Ferienregion Schruns-Tschagguns im oberen Segment und zieht damit auch neue Gästestrukturen in die Region“, so Martin. Für die Architektur zeichnet das Innsbrucker Büro von Studio Snohetta verantwortlich, für die Inneneinrichtung Vudafieri Saverino Partners Mailand.

Ein Preis für die Korbsauna

Beim 196+ forum München wurde auch gemeinsam mit Hospitality Pioneers und Gnerator powered by GIRA der „Hospitality Upgrade Award“ für innovative Startups vergeben. Aus 31 Bewerbungen hat das Kuratorium demnach fünf Finalisten ausgewählt, Gewinner ist das Unternehmen Korbsauna.

Korbsauna ist eine Kombination von Strandkorb mit Sauna. Die mobile Innovation sei baurechtlich nicht genehmigungspflichtig, so dass sie an jedem Ort aufgestellt werden kann. Sie ist das erste Loungemöbel mit gleichzeitig maximalem finnischen Saunagenuss bei minimalen Energiekosten durch Nutzung eines 230-Volt-Anschlusses, heißt es. Jury-Vorsitzender Christian Fiedler, Gründer von Hospitality Pioneers: „Eigentlich ist die Korbsauna als digitaler Außenseiter ins Rennen gegangen. Aber die brillante Idee und die geniale Umsetzung hat erst das Publikum und dann auch die Jury überzeugt.“