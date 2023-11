European Future Challenge: Cerha Hempel und ELSA vergeben Preise

Wien. Bei der European Future Challenge von Cerha Hempel und European Law Students‘ Association (ELSA) gab es jetzt die Awards: Es ging um ESG und nachhaltiges Kartellrecht.

Am 16. Oktober 2023 fand die feierliche Award Ceremony der von Cerha Hempel gemeinsam mit der European Law Students‘ Association (ELSA) veranstalteten internationalen Essay Competition, der European Future Challenge, statt.

Die Schwerpunktthemen waren diesmal Environmental Social Governance (ESG) und Nachhaltigkeit im Kartellrecht. Die European Future Challenge wird von der Wirtschaftskanzlei heuer zum zweiten Mal in Kooperation mit ELSA veranstaltet. Studierende und Young Professionals aus Österreich, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und Ungarn waren dabei eingeladen, ihre Gedanken und Ideen in Form von Essays einzureichen.

Der Wettbewerb

Eine Fachjury kürte die besten Arbeiten auf nationaler und internationaler Ebene, vergeben wurden die Preise im Rahmen einer feierlichen Award Ceremony vor zahlreichen Gästen im Wintergarten am Erste Campus. Ausgezeichnet wurden:

Andreea Marinela Cornea als nationale Siegerin in Rumänien,

András Hunvald als nationaler Gewinner in Ungarn,

Stefan Zeis als österreichischer Sieger und

Zhanin Al-Shargabi als internationale Gewinnerin und Preisträgerin für Bulgarien

Die Preisträgerinnen und Preisträger dürfen sich über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro bzw. 1.000 Euro für den internationalen Sieg freuen. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel ist mit Büros in allen teilnehmenden Ländern vertreten.

Die Award Ceremony bot den Studierenden auch Gelegenheit, die Partner der Cerha Hempel Offices aus ihren Heimatländern kennenzulernen, die zur Veranstaltung nach Wien gereist waren. Die Keynote des Abends hielt Alexander Loimayr, Vorstandsmitglied der Strabag AG. Er berichtete aus der Praxis über aktuelle und geplante Maßnahmen zu ESG und Nachhaltigkeit als Herausforderung, aber auch wichtigen Wettbewerbsfaktor, und regte damit die Teilnehmenden zur Diskussion an, heißt es dazu.

„Wichtige Themen“

„Wir haben die European Future Challenge gemeinsam mit ELSA ins Leben gerufen, um Studierende und Young Professionals zusammenzubringen, die unsere Werte teilen und die etwas über wichtige Themen unserer Zeit zu sagen haben“, so der für die CEE Praxis von Cerha Hempel verantwortliche Partner Bernhard Kofler-Senoner. Der Kontakt zu herausragenden Talenten sowohl in Österreich als auch in den CEE-Ländern sei essentiell, um die Ziele der Kanzlei nachhaltig zu sichern.