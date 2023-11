Visable geht an Alibaba.com mit Hengeler Mueller

B2B-Plattformen. Capvis-Fonds verkaufen die Mehrheit an Visable („Wer liefert was“) an Alibaba.com, den größten IT-Konzern Chinas. Kanzlei Hengeler Mueller hilft.

Die von Capvis beratenen Fonds hatten Visable 2017 übernommen und das Unternehmen gemeinsam mit dem Management zum Marktführer in Europa weiterentwickelt, heißt es dazu. Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat die Fonds bei der Transaktion rechtlich beraten.

Visable soll laut eigenen Angaben als unabhängiges Unternehmen mit einer eigenen Marken- und Wachstumsstrategie agieren, die Organisationsstruktur und das Management bleiben. „Wir freuen uns, dass wir Alibaba.com als Partner für unser Geschäft gewinnen konnten“, so Peter F. Schmid, CEO von Visable, in einer Aussendung: „Unser langfristiges strategisches Ziel ist es, die Position von Visable mit den Plattformen wlw und europages als umfassendster B2B-Marktplatz in Europa zu stärken.“

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller waren (M&A): Daniel Wiegand (Federführung), Daniel Möritz (beide Partner), David Negenborn, Constantin Alexander Wegener, Lena Böhringer (alle Associates, alle München); Öffentliches Wirtschaftsrecht/FDI: Prof. Dirk Uwer (Partner), Jan Schülting (Associate, beide Düsseldorf); Kartellrecht: Sarah Milde (Partnerin), Lukas Kleeberger (Associate, beide München); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner, München) und Jan Henry Adami (Associate, Frankfurt).