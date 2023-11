ALSO übernimmt Apple-Spezialist Target mit Wolf Theiss

Wien. Wolf Theiss berät ALSO aus der Schweiz bei der Übernahme der österreichischen Target-Gruppe, spezialisiert auf Apple.

ALSO ist ein börsenotierter IT-Großhändler und Technologieanbieter mit Sitz in der Schweiz, Haupteigentümer ist die deutsche Droege Group. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss war für die rechtlichen Belange des Target-Deals zuständig, dessen Signing laut den Angaben am 15.11.2023 stattgefunden hat. Der Vollzug der Transaktion sei noch Gegenstand der üblichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen.

Target, ein „Value Add“-IT-Provider, wurde vor 47 Jahren gegründet und ist ein Marktführer für Apple-Produkte in Österreich. Als autorisierter Service Provider biete Target seinen Kunden darüber hinaus verschiedene Zusatzangebote. Der Fokus liegt dabei auf SMBs, also kleinen und mittleren Unternehmen. Der Käufer werde mit der Übernahme des Apple Spezialisten Target zu einem Marktführer in Österreich.

Das Team

Das Wolf Theiss Team unter der Leitung von Sarah Wared (Partnerin, Corporate/M&A) bestand aus Günter Bauer (Partner, Competition), Lukas Plösch (Senior Associate, Corporate/M&A), Sophie Weber (Associate, Competition) und Martin Laschan (Associate, Corporate/M&A).

Die Transaktion wurde innerhalb der ALSO-Gruppe von Thomas Meyerhans (General Counsel, SVP Human Resources) geleitet und unterstützt von Ute Kramer (Head of Legal Germany & Austria).