Beko Austria-Chef Evren Aksoy bekommt Deutschland dazu

Wien. Beko Grundig Deutschland ernennt Evren Aksoy (48) zum Geschäftsführer. Damit ist DACH komplett: Aksoy leitet schon Beko Schweiz und Österreich.

Die Beko Grundig Deutschland GmbH gibt die Ernennung von Evren Aksoy (48) zum Geschäftsführer bekannt. Damit folge Aksoy, der bereits die Geschäftsführung für Beko Austria und Beko Switzerland innehat, auf Marius Stoica und übernimmt mit sofortiger Wirkung auch die Leitung der Geschäfte in Deutschland.

Die Laufbahn

Evren Aksoy kam 1997 zu Beko und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Qualität, Six Sigma und strategische Planung inne, heißt es in einer Aussendung. Nach verschiedenen leitenden Vertriebsfunktionen und einigen Jahren als Business Development und Direct Sales Director in der Region Nordeuropa führt er seit 2021 die Geschäfte in der Schweiz sowie seit Oktober 2022 jene in Österreich.