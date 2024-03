BAT schickt Aziz Aliev als Country Manager nach Österreich

Wien. Aziz Aliev (38) folgt als neuer Country Manager von British American Tobacco (BAT) in Österreich auf Jochen Hiller. Er war zuletzt Head of Trade in der Ukraine.

Mit 1. Februar 2024 folgt Aziz Aliev laut einer Aussendung als Country Manager auf Jochen Hiller, der das Unternehmen sehr erfolgreich durch die schwierige Corona-Pandemie geführt und VELO zu Österreichs beliebtester Marke für tabakfreie Nikotin Pouches gemacht habe. BAT hat international rund 46.000 Beschäftigte.

Die Konzern-Laufbahn

Aziz Aliev ist in Uzbekistan geboren, hat dort 2006 seine Karriere bei BAT begonnen und seither Funktionen in mehreren Ländern im Marketing und Vertrieb ausgeübt, darunter Brand Manager im globalen Travel Retail, Group Brand Manager, Head of Brands im Central Europe Cluster sowie ab 2017 Head of Trade für Tschechien und die Slowakei. 2020 begann Aliev bei BAT Ukraine in der Rolle des Brand Deployment Managers, ab Jänner 2021 übernahm er die Rolle des Head of Activation und im Juli 2021 wurde er Head of Trade Ukraine. Nun wechselt er als Country Manager nach Österreich.

„Umstieg auf rauchfreie Produkte“

„Transformation in Richtung Risikoreduktion findet weltweit in vielen Branchen statt. In der Lebensmittelindustrie ebenso wie in der Mobilität, in der Energiewirtschaft und in der Tabak- und Nikotinbranche. Um die nächste Phase unserer Transformation zu beschleunigen, verpflichten wir uns, eine rauchfreie Welt zu schaffen. Das bedeutet, dass wir unser Multi-Category Portfolio einsetzen werden, um Raucherinnen und Raucher aktiv zu ermutigen, auf rauchfreie Produkte umzusteigen“, wird Aliev zitiert.