Sebastian Tratlehner wird Manager bei EY in Linz

Oberösterreich. Sebastian Tratlehner (32) ist jetzt Manager bei Big Four-Multi EY am Standort Linz. Er ist auf Umsatzsteuer- und Verbrauchsteuerrecht spezialisiert.

Als Steuerberater verstärke Tratlehner das oberösterreichische Team mit seiner Expertise im nationalen und internationalen Umsatzsteuer- und Verbrauchsteuerrecht, heißt es dazu. Er ist weiters Fachautor und -vortragender.

Die Laufbahn

Sebastian Tratlehner hat an der Universität Linz Wirtschaftswissenschaften sowie Steuerrecht und Steuermanagement studiert. Vor seinem Einstieg bei EY war er mehrere Jahre bei einer international tätigen Steuerberatungskanzlei in Linz tätig. Davor war er Universitätsassistent in Forschung und Lehre am Institut für Finanzrecht der Universität Linz.