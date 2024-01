BDO lässt zum zweiten Mal Gewinnbeteiligung fließen

Steuerkanzleien. BDO Austria hat den Umsatz im letzten Geschäftsjahr um 18,4% erhöht: Der Großteil des Wachstums sei organisch, für die 1.100 Beschäftigten soll es zum zweiten Mal eine Gewinnbeteiligung geben.

Der Umsatz der BDO Austria Gruppe wuchs im Geschäftsjahr 2022/23 laut den Angaben um rund 20,7 Mio. Euro auf 134,3 Mio. Euro, was einer Steigerung von 18,4% entspricht. Zu dem Wachstum trugen auch Übernahmen bestehender Kanzleien bei, der Großteil war allerdings organisch, wie es heißt: Insgesamt kamen durch durch den Beitritt einer Kanzlei in Wolfsberg 15 Beschäftigte durch Merger dazu.

Aktuell arbeiten an elf Standorten in Österreich über 1.100 Mitarbeiter:innen für das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO Austria und decken die Beratungsbereiche Accounting, Assurance, Consulting, Corporate Finance, People & Organisation sowie Tax ab. Jede:r Mitarbeiter:in werde mit 1.550 Euro an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligt, Führungskräfte erhalten 3.100. Euro. Das internationale BDO Netzwerk verzeichnete einen 11,9%-igen Umsatzwachstum auf insgesamt 13 Mrd. Euro. Weltweit sind demnach nun rund 115.600 Mitarbeiter:innen (+3,9%) an 1.700 Standorten in 166 Ländern für BDO tätig.

„Ein Akt der Fairness“

„Unsere Mitarbeiter:innen sind der wichtigste Garant für unseren Erfolg. Denn nur gemeinsam können wir die besten Lösungen für unsere Kund:innen entwickeln. Es ist daher ein Akt der Fairness, unsere Mitarbeiter:innen durch eine Gewinnbeteiligung auch an unserem finanziellen Ergebnis partizipieren zu lassen“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.