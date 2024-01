Robert Kees leitet Business Assurance bei TÜV Süd

München. Robert Kees ist neuer Leiter der Division Business Assurance von TÜV Süd: Ihre 2.000 Beschäftigten machen Audits, Bewertungen, Trainings und Zertifizierung.

Robert Kees ist seit 1.1.2024 neuer Leiter der Division Business Assurance der TÜV SÜD AG. In dieser Position verantworte er die strategische Weiterentwicklung der Dienstleistungen Audits, Bewertungen, Trainings und Zertifizierung und übernhme auch die Rolle als Sprecher der Geschäftsführung der TÜV SÜD Management Service GmbH, heißt es in einer Aussendung. Kees ist seit 2012 in unterschiedlichen Managementpositionen für den Dienstleistungskonzern tätig.

Die Laufbahn

Kees verantwortete zuletzt seit 2017 die globalen Marketingaktivitäten, das strategische Accountmanagement, Sales Excellence sowie den neu etablierten E-Business Bereich innerhalb der TÜV Süd-Gruppe. Zuvor war er als Sprecher der Geschäftsführung der TÜV SÜD Product Service GmbH für deren operatives Geschäft zuständig und habe hier einen starken Fokus auf Vertriebs- und Kundenorientierung gelegt. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg studiert und war dann u.a. beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG.

„Als Leiter der Division Business Assurance werde ich vor allem die Internationalisierung unseres Akademiegeschäfts vorantreiben. Ein weiterer Schwerpunkt werden die Bereiche Nachhaltigkeit und Cybersecurity sein – denn als TÜV Süd können wir hier einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen”, wird Kees zitiert.

Die Division Business Assurance ist mit 2.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mehr als 290 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022 eine von fünf Divisionen des TÜV Süd-Konzerns, der insgesamt rund 26.000 Beschäftigte hat. TÜV Süd ist auch in Österreich vertreten, aber nicht identisch mit der hiesigen, im Jahr 1872 gegründeten Prüforganisation TÜV Austria.