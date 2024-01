Green Bonds von Volkswagen Leasing: Hogan Lovells hilft

Für E-Autos & Co. Hogan Lovells berät das Bankenkonsortium bei drei Anleihen der Volkswagen Leasing GmbH mit einem Emissionsvolumen von 2,75 Milliarden Euro.

Hogan Lovells berät die Banken bei Green Bond Platzierungen von Volkswagen Leasing: Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Jochen Seitz hat die Wirtschaftskanzlei ein Bankenkonsortium bestehend aus der UniCredit Bank GmbH (Federführung), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg und MUFG Securities (Europe) N.V. bei der Platzierung von drei Anleihen der Volkswagen Leasing GmbH mit einem Emissionsvolumen von 2,75 Milliarden Euro beraten.

Die Emission

Die Anleihen mit einer Laufzeit von 2,75, 4,75 und 7,25 Jahren und einem Zinssatz von 3,625, 3,875 und 4,000 Prozent wurden am 11.1.2024 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen, heißt es in einer Aussendung. Die Anleihen wurden als Green Bonds in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond Principles begeben. Die Erlöse sollen zur Refinanzierung förderfähiger grüner Projekte im Zusammenhang mit rein batteriebetriebenen Fahrzeugen (battery electric vehicles) verwendet werden, d.h. zur E-Auto-Finanzierung.

Zur Auswahl und Bewertung der Projekte werden im Green Finance Framework der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft nähere Regelungen getroffen. Der Volkswagen Financial Services Konzern hat im September 2023 erstmals Green Bonds begeben, damals im Volumen von 2 Milliarden Euro.