PwC gibt Online-Nachhilfe: Die erste App für Aufsichtsräte

Big Four offensiv. In Zeiten von Krisen und Pleiten stehen Aufsichtsräte unter Zugzwang: Hilfe in der Not soll ihnen eine neue PwC-Lernplattform bringen, inklusive App und Networking.

In Krisenzeiten sind Aufsichtsrät:innen gefragter denn je. Sie müssen die Geschäftsführung proaktiv beraten, kritisch überwachen und sind für Entscheidungen bei strategischen Weichenstellungen verantwortlich, heißt es in einer Aussendung von PwC. Aktuelle Herausforderungen wie geopolitische Spannungen, digitale Transformation und ESG verändern die Anforderungen an ihre Tätigkeit zunehmend – Compliance und Strategie seien unter einem Dach zu vereinen.

Die Rolle von Aufsichtsrät:innen werde deshalb künftig mit deutlich mehr – auch öffentlich und rechtlich eingeforderter – Verantwortung und Haftungsfolgen einhergehen. Kurz und gut: Eine stärkere Professionalisierung der Tätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern ist nötig, so Big Four-Multi PwC.

Ausbildungsoffensive für Aufsichtsräte

Aus diesem Grund setze PwC Österreich mit einer Ausbildungsoffensive einen neuen Professionalisierungsstandard für verantwortungsvolle Aufsichtsratsarbeit: Im Februar 2024 fällt demnach konkret der Startschuss für die erste „PwC Ausbildungsplattform für Aufsichtsrät:innen“ inklusive eigener Aufsichtsrats-App. Es sei das erste derartige Angebot in Österreich, heißt es.

Ziel sei es, Aufsichtsrät:innen sowie Aufsichtsratsanwärter:innen das juristische und betriebswirtschaftliche Rüstzeug für die erfolgreiche Ausübung ihres Aufsichtsratsmandats zu geben und sie auf damit verbundene Themen wie Sorgfaltspflicht, Compliance, Haftung und Berichtspflichten wie ESG-Berichterstattung vorzubereiten. Mit diesem Wirken möchte PwC die Corporate-Governance-Standards in Österreich nachhaltig heben, wie es heißt.

„Ein starker und divers aufgestellter Aufsichtsrat ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Unternehmen. Doch nicht alle Aufsichtsratsmitglieder verfügen über das fachspezifische Wissen, um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden. Mit der neu geschaffenen PwC-Ausbildungsplattform möchten wir Aufsichtsrät:innen und Aufsichtsratsanwärter:innen sattelfest machen und ihr Selbstverständnis für die sich wandelnde Aufsichtsratsrolle schärfen. Damit leisten wir einen notwendigen Beitrag zur Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit in Österreich“, erklärt Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich und Initiator der PwC Aufsichtsrats-Ausbildungsplattform.

Die Inhalte

Unter Multi-Aufsichtsrätin Christine Catasta und PwC Österreich Assurance Leader (FH) Werner Stockreiter, der den Lehrgang leitet, erhalten Aufsichtsrät:innen und Aufsichtsratsanwärter:innen in zwei Semestern (acht Moduleinheiten) juristische und wirtschaftliche Aus- und Weiterbildung.

Abgedeckt werden sollen Corporate-Governance-Themen sowie aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, darunter:

Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats

Berichtspflichten wie ESG-Berichterstattung

Bilanzpolitik

Abschlussprüfung

Haftung

Sorgfaltspflichten

Umgang mit Krisen

nachhaltige Unternehmensführung

Cybersecurity

digitale Transformation

Auf Spezialthemen wie Immobilientransaktionen und M&A sollen dabei gesondert inhaltliche Schwerpunkte gelegt werden, so PwC. Durchaus naheliegend, denn erstens geht es dabei um viel Geld und zweitens lauern hier zahlreiche Gefahren, was aktuelle Ereignisse in der Immo-Branche ja durchaus unterstreichen.

Das Networking und die App

Zusätzlich können die Teilnehmenden auch an Networking-Abenden mit erfahrenen Aufsichtsrät:innen teilnehmen, heißt es. „Als Aufsichtsrätin weiß ich, dass ein breites Fachwissen und eine kontinuierliche Weiterbildung für eine erfolgreiche Aufsichtsratstätigkeit unerlässlich sind. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, Aufsichtsrät:innen auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten“, so Christine Catasta, Aufsichtsrätin bei der Bundesimmobiliengesellschaft, den Austrian Airlines, bei Verbund AG und der Erste Group und selbst ehemalige PwC-Partnerin.

Erfreuen soll die Aufsichtsräte dabei auch die neue Aufsichtsrats-App von PwC. Alle relevanten Themen der Aufsichtsratsarbeit wie beispielsweise ESG sowie Neuigkeiten rund um Corporate Governance sollen von Aufsichtsratsmitgliedern in der App schnell, einfach und zielgerichtet abgerufen werden können – auf Wunsch auch per Push-Benachrichtigung. Zur Verfügung stehen soll die App ausschließlich den Mitgliedern der Aufsichtsräte-Plattform, gibt man sich exklusiv – und deren Anzahl möchte man auf 16 beschränken.