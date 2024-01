bpv Hügel befördert Andrea Zinober zur Partnerin

Wien/Mödling. Andrea Zinober (52) ist jetzt Partnerin bei der Wirtschaftskanzlei bpv Hügel. Ihre Bereiche sind Unternehmensrecht, Wettbewerbsrecht (UWG) und Vertriebsrecht.

Zinober (52) wechselte 2021 vom Anwaltsnetzwerk Northcote.Recht in das Team von bpv Hügel. Mit ihrer Ernennung zur Partnerin verstärke bpv Hügel den Partnerkreis in den Bereichen Wettbewerbsrecht (UWG), Vertriebsrecht und allgemeines Unternehmensrecht, heißt es in einer Aussendung.

Die Tätigkeit

Andrea Zinober wurde mit Jänner 2024 zur Partnerin ernannt und ist seit vielen Jahren auf Fragen des Unlauteren Wettbewerbs (UWG), Vertriebsrecht und allgemeines Unternehmensrecht spezialisiert. Im Rahmen ihrer sehr breiten Beratungsexpertise betreue sie seit nahezu 20 Jahren nationale und internationale Unternehmen umfassend in den genannten Bereichen und vertritt auch vor Gerichten und Behörden.

Konkret berate die gebürtige Salzburgerin Unternehmen laufend im allgemeinen Wirtschafts- und Vertragsrecht, in Belangen der On- und Offline-Werbung bei wettbewerbsrechtlichen Fragen, in der Umsetzung von selektiven und anderen Vertriebssystemen, im Bereich Automobil Vertrieb, der Abwehr von Garantie- und Gewährleistungsanprüchen, der Erstellung und Verhandlung von Lieferantenverträgen u.a. Insbesondere vertrete sie ihre Mandanten auch in zahlreichen Verfahren im Dieselfall.

Florian Neumayr, Co-Managing Partner von bpv Hügel, in einer Aussendung: „Andrea Zinober hat in den letzten Jahren erheblich zum Erfolg der Kanzlei beigetragen. Wir freuen uns sehr über die Verstärkung unseres Teams durch eine so exzellente und erfahrene Expertin.“