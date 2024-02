Ex-Chefin von Alles Gurgelt wird Regionalchefin der Johanniter

Wien. Karin Zeiler-Fidler leitet nun die Johanniter in Wien und Niederösterreich. In der Corona-Pandemie war sie Österreich-Chefin von „Alles Gurgelt“.

Am 19. Februar 2024 trat Karin Zeiler-Fidler die Position als Johanniter-Geschäftsführerin für Wien und Niederösterreich an. Sie folgt damit auf Robert Heindl, der von 2007 bis zu seinem viel zu frühen Ableben im Herbst 2023 die Geschicke der Hilfsorganisation in Wien und Niederösterreich als Geschäftsführer geleitet hatte, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Karin Zeiler-Fidler war mehrere Jahre lang unter anderem beim niederösterreichischen Hilfswerk sowie beim Landesverband Niederösterreich des Roten Kreuzes in leitenden Funktionen tätig. Während der Corona-Pandemie hatte die frühere Lead Horizon-Geschäftsführerin die österreichweite Leitung des Projekts „Alles Gurgelt“ inne.

Die Statements

„Mit Karin Zeiler-Fidler tritt eine erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze der Johanniter in Wien und Niederösterreich. Ihre langjährige Expertise in den Bereichen Gesundheitsmanagement und Sozialwesen sowie ihre Fähigkeit, komplexe Organisationen zu leiten und zu entwickeln, machen sie zur idealen Besetzung für die Position der Geschäftsführerin“, so Johannes Bucher, Präsident der Johanniter in Österreich. Petra Grell-Kunzinger, Bundesgeschäftsführerin der Johanniter, zeigt sich überzeugt, „dass sie unser Team mit ihrem Engagement und ihrer Fachkenntnis bereichern wird. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die Mission der Johanniter weiter voranzutreiben.“