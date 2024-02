Neuer Datenbank-Chef und Produktmanager bei Compass

Wien. Die Compass-Gruppe ernennt Clemens Danter zum Geschäftsführer der Compass-Datenbank. Augustin Studeny leitet ab sofort das Produktmanagement.

Konkret wurde Clemens Danter zum Geschäftsführer der Compass-Datenbank sowie zum Prokuristen im Compass-Verlag ernannt, Augustin Studeny leitet ab sofort das Produktmanagement bei Compass, heißt es in einer Aussendung. Wachstum und Ausweitung der Services seien damit nun auch in der Organisationsstruktur sichtbar, so Compass-Chef Hermann Futter.

Die Laufbahnen

Clemens Danter begann im Jahr 2000 bei plan.at, einem Tochterunternehmen der Compass-Gruppe für geographische Internetanwendungen. Drei Jahre später war er maßgeblich beim Aufbau eines eigenen Compass-Rechenzentrums beteiligt, heißt es. Die Abteilung hieß damals „EDV“ und hatte fünf Mitarbeiter. Mitte der 2000er Jahre entstand daraus die Compass-Datenbank, die mittlerweile laut den Angaben 45 Personen beschäftigt. Clemens Danter baute ab 2012 in weiterer Folge die Abteilung Servicedesk auf und ab 2019 den Bereich Produktmanagement.

Augustin Studeny, ein studierter Betriebswirt, ist ehemaliger Fußballprofi (First Vienna FC 1894, LASK) und startete seine Karriere in unterschiedlichen Startup-Unternehmen mit Fokus auf Fan-Engagement und Trainingsplanung für den Spitzensport. Er ist seit knapp zehn Jahren bei Compass als Portal- und Produktmanager tätig. Ab sofort leitet er das Team Produktmanagement.