Zwei Beförderungen in der Sparte Innovation beim KSV1870

Wien. Robert Staubmann wird Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung bei der KSV1870 Information GmbH. Julia Kössner folgt ihm als Head of Innovation Lab nach.

Die KSV1870 Information GmbH hat zu Jahresbeginn Veränderungen in ihrem Führungsteam vorgenommen. Robert Staubmann, bislang Head of Innovation Lab, wurde per 1. Jänner 2024 zum Prokuristen ernannt. Er ergänze damit die Geschäftsleitung der KSV1870 Information GmbH um Geschäftsführer Gerhard Wagner und Prokurist Günther Fasching. Seine bisherige Funktion übernimmt ab sofort Julia Kössner, die damit zur neuen Head of Innovation Lab, dem hauseigenen Innovationszentrum, aufsteige.

Die Laufbahnen

Robert Staubmann (40) hat berufsbegleitend „Unternehmensführung & e-Business Management“ an der IMC FH Krems studiert, ist seit 2020 beim KSV1870 und hat dort im Jänner 2021 als Head of Innovation Lab die Leitung des internen Innovationszentrums übernommen. Unter seiner Regie wurden laut den Angaben u.a. das KSV1870 BonitätsLabel und E-Commerce-Lösungen wie das SmartRiskService entwickelt. Im Jänner 2024 wurde Staubmann zum Prokuristen der KSV1870 Information GmbH bestellt und verantwortet seither auf Geschäftsführungs-Ebene die Bereiche Data Analytics, Produkt- und Partnermanagement, IT-Sourcing, Scouting und Innovation.

Julia Kössner (35), neue Head of Innovation Lab, hat an der WU Wien studiert (Schwerpunkt Unternehmensführung und Controlling) und begann ihre Berufslaufbahn im Bereich der Datenanalyse und forensischen Untersuchung von Betrugs- und Korruptionsfällen. Sie kam 2020 als Data Analyst zum KSV1870 und wurde 2021 zur stellvertretenden Leiterin des Innovation Lab befördert. Als Chefin verantworte sie nun die Bereiche Innovationsmanagement und Scouting, Data Analytics und Produkt- bzw. Programmmanagement.