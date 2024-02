Sovos will mit „Compliance Cloud“ Pionier sein

Compliance Tools. Steuersoftware-Anbieter Sovos startet die „Compliance Cloud“: Sie soll global bei der Einhaltung von Gesetzen, Steuer- und sonstigen Vorschriften helfen.

Seine Cloud-Lösung vermarktet Sovos als branchenweit erste Lösung, die Software und Daten für die Einhaltung von Gesetzen, Steuer- und Rechtsvorschriften vereine und somit ein ganzheitliches Datensystem für globale Compliance biete. Sie verfüge u.a. über 75 eingebettete Integrationen in die wichtigsten ERP-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltungssysteme. Zu Features zählen laut den Angaben:

Verbindung mit relevanten internen und externen Daten und Systemen, einschließlich der jeweiligen staatlichen Steuerbehörde

Identifikation aller Parteien einer Transaktion oder Verpflichtung und Identitätsprüfung

Sichere Transaktionen mit validierter Integrität

korrektes Einreichen steuerpflichtiger Transaktionen bei den Steuerbehörden

Datenanalyse sämtlicher Transaktionen und Steuern, um Risiken zu mindern und Muster zu erkennen, die Geschäftsveränderungen zeigen

Aktuell ist Sovos laut den Angaben mit seinen 2.600 Beschäftigten für etwa 100.000 Kunden aktiv, zu denen die Hälfte der umsatzstärksten US-Unternehmen des „Fortune 500“-Rankings zähle. Nicht identisch ist die Sovos Compliance, LLC. übrigens mit Sovos Brands, einem Convenience Food-Hersteller aus Colorado, der sich nicht mit Steuerformularen und dergleichen, sondern Automaten-Nahrung beschäftigt.

In den Fußstapfen von CRM & Co

„Es ist an der Zeit, die Einhaltung von Steuervorschriften von einer Geschäftsanforderung zu einem Wachstumsfaktor zu machen“, so Kevin Akeroyd, CEO von Sovos: Genauso wie Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Human Capital Management (HCM) sich von isolierten Einzellösungen zu ganzheitlichen Datenplattformen entwickelt haben, will man mit der Compliance Cloud das Gleiche für Steuern und Compliance leisten, heißt es.

Ein wachsender Markt

Jedenfalls ist Compliance ein wachsendes Aufgabengebiet: 82% der Unternehmen glauben demnach, dass sie heute einem höheren steuerlichen Compliance-Risiko ausgesetzt sind als noch vor fünf Jahren, zitiert Sovos Informationsanbieter Bloomberg. Und 90% erwarten laut Accenture, dass ihre Compliance-bezogenen Kosten weiter steigen werden.