Markus Haas wird Managing Director von Daikin Österreich

Wien. Markus Haas hat die Rolle des Managing Directors von Daikin Österreich übernommen. Vorgänger Claus Albel wird Cluster Manager in Südosteuropa.

Mit 1. März übernahm Markus Haas, Deputy Managing Director Daikin Central Europe die Rolle des Managing Directors von Daikin Österreich. Claus Albel, vormals General Manager Sales bei Daikin Österreich tritt eine neue Aufgabe als Cluster Manager für die Märkte Slowenien, Bulgarien und Slowakei an, die zur CE-Region von Daikin zählen. Daikin ist ein japanischer Hersteller von Wärmepumpen, Klimaanlagen und Kältetechnik.

Die Laufbahn

Markus Haas blicke auf eine lange Karriere im Weltkonzern Daikin zurück. Zuletzt war er als Deputy Managing Director im regionalen Management von Daikin Central Europe und seit 2019 als Mitglied des Governance Boards der CE-Region tätig. Mit 1. März 2024 fokussiert er sich als neuer Managing Director von Daikin Österreich maßgeblich auf die strategische Ausrichtung der Österreich Niederlassung. Seine bisherigen Funktionen bei Daikin Central Europe verantwortet er weiterhin.

„Daikin Österreich ist bereits ein sehr wichtiger Standort innerhalb der Region Zentral- und Osteuropa und ich bin stolz darauf, wie sich dieser Markt in den vergangenen Jahren unter der Führung von Claus Albel weiterentwickelt hat. Ich freue mich nun, mit dem Führungsteam in Österreich und einer starken Mannschaft die Organisation, und zugleich unsere Dienstleistungen voranzubringen“, so Markus Haas in einer Aussendung.

Claus Albel hat 2018 die Geschäftsführung von Daikin Österreich als General Manager Sales übernommen. Er habe den Standort in den vergangenen sechs Jahren zu einem der erfolgreichsten Märkte in der CE-Region entwickelt. Unter seiner Führung haben sich sowohl der lokale Umsatz der Österreich Niederlassung, als auch die Anzahl der Mitarbeiter:innen mehr als verdoppelt (der Energiepreisschock nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sorgte auch für zeitweise sehr hohe Nachfrage nach alternativen Heizsystemen wie eben Wärmepumpen, Anm. d. Red.). Den Standort übergebe er Markus Haas als starke, eigenständige Organisation mit mehr als 120 Mitarbeiter:innen.

Die CE-Aufgaben

In seiner neuen Funktion als Cluster Manager im Headquarter von Daikin Central Europe widme sich Albel künftig dem Aufbau von eigenständigen Daikin Niederlassungen in Slowenien und Bulgarien und der Weiterentwicklung der bestehenden Niederlassung in der Slowakei. Zudem bleibt er als Prokurist von Daikin Central Europe tätig. „Claus Albel hat bewiesen, eine Organisation aufbauen zu können, die aus dem Markt nicht mehr wegzudenken ist und ich freue mich, dass er nun als Cluster Manager die Lenkung dreier wichtiger Märkte übernimmt. Ich gratuliere beiden zu den neuen Aufgaben“, so Carl Lievens, Managing Director von Daikin Central Europe.