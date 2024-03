Bezahldienste: Discover / Diners Club dockt bei hobex an

Salzburg. Zahlungsdienstleister hobex hat einen Pakt mit Discover Global Network (Diners Club u.a.) abgeschlossen. Rund 305 Mio. Karteninhaber sind neue Zielgruppe.

Laut den Angaben hat hobex eine strategische Allianz mit Discover® Global Network abgeschlossen, welches Diners Club International, Discover und mehr als 25 Netzwerkallianzen weltweit umfasst. Im Rahmen dieser Kooperation werde hobex offizieller Acquirer für Discover und erhalte die Lizenz für den Einsatz von Zahlungslösungen im Point-of-Sale (POS) und im eCommerce für alle SEPA-Länder, einschließlich Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, Kroatien und der Schweiz.

Damit erweitere hobex seine Reichweite um mehr als 305 Millionen Karteninhaber weltweit. Die Kooperation werde sich zunächst vor allem auf die Top-Gastronomie und Hotellerie konzentrieren, heißt es.

Die Statements

„Durch die Zusammenarbeit mit hobex erweitern wir die Akzeptanz für unsere Karteninhaber weltweit“, so Rajiv Gupta, Vice President of International Markets bei Discover, in einer Aussendung: Gemeinsam werde man das Angebot erweitern. „Für hobex-Kunden eröffnen sich jetzt neue Umsatzpotenziale, denn ihr Terminal kann ab sofort Discover Global Network-Karten akzeptieren. Damit erhalten sie Zugang zu einem milliardenschweren weltweiten Netzwerk und globalen Netzwerkallianzen – die Schlüssel zu internationalen Märkten“, so Michael Bratl, CEO hobex AG.