Digitale Kassen: team.blue kauft helloCash mit DLA Piper

Zahlungsdienstleister. DLA Piper berät team.blue bei der Akquisition von helloCash, einem führenden österreichischen Anbieter von Point-of-Sale (POS) und Registrierkassen-Software.

DLA Piper hat team.blue bei der strategischen Akquisition von helloCash, einem führenden Anbieter von digitaler Point-of-Sale (POS) und Registrierkassen-Software mit Sitz in Österreich, beraten. Diese Transaktion stärke das SaaS-Angebot von team.blue und steht im Einklang mit der Strategie, Unternehmerinnen und Unternehmern die bestmöglichen Werkzeuge für ihren digitalen Erfolg an die Hand zu geben, heißt es in einer Aussendung der globalen Wirtschaftskanzlei.

Die Unternehmen

Anbieter helloCash (Claim auf der Website: „Die kostenlose online Registrierkasse“) wurde 2014 gegründet und hat sich mit einem Team von mehr als 30 Personen, die über 30.000 Kundinnen und Kunden in sieben Ländern betreuen, zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Registrierkassen/POS entwickelt. Der Sitz der Betreiberfirma mRaP GmbH ist in Wieselburg (NÖ); in Österreich ist man laut eigenen Angaben die Nr. 1 in seinem Spezialgebiet.

Das cloudbasierte Kassensystem und das App-System von helloCash bieten anpassbare Abrechnungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, auf die überall und auf jedem Gerät zugegriffen werden kann, heißt es dazu. Der Beitritt zu team.blue werde die organischen Wachstumsziele von helloCash unterstützen und Möglichkeiten zur Anbindung an andere SaaS-Lösungen innerhalb von team.blue eröffnen.

Zu team.blue gehören derzeit insgesamt 40 Marken, die über 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden in Europa betreuen. Das Unternehmen positioniert sich als One-Stop-Partner für Webhosting, Domains, E-Commerce, Online-Compliance, Lead-Generierung und Anwendungslösungen.

Die Statements

Client Partner Nils Krause in einer Aussendung: „Diese Akquisition für unseren langjährigen Mandanten team.blue unterstreicht einmal mehr unsere Stärke, über verschiedene DLA Piper-Büros hinweg als ein Team zusammenzuarbeiten und so schnelle und nahtlose Unterstützung im Technologiebereich zu bieten.“ Dank eines integrierten Teams „können wir unsere Mandantinnen und Mandanten mit unserer umfassenden Expertise unterstützen“, so Christoph Mager, Country Managing Partner und Corporate/M&A-Partner bei DLA Piper Österreich.

DLA Piper hat team.blue in der Vergangenheit bereits bei einer Reihe von Akquisitionen europaweit beraten. Die Akquisition von helloCash wurde von Corporate/M&A-Partner Christoph Mager (Wien) und Senior Associate Dan Li (Hamburg) geleitet. Das Team bestand außerdem aus Partner Semin O und Associate Caroline Huber (beide Kartellrecht, Frankfurt). Vom DLA Piper Büro in Wien waren die Senior Associates Eric Wingert und Andreas Bischofreiter (beide Corporate/M&A) beteiligt.