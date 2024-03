Sovos schließt Pakt mit PwC für E-Rechnungen

Compliance & Big Four. Compliance Tools-Anbieter Sovos hat eine Partnerschaft mit der belgischen PwC-Gesellschaft PwC Business Advisory Services geschlossen. Sie soll bei E-Rechnungen helfen.



Die Partnerschaft nutze die komplementären Steuer- und Beratungsdienstleistungen und Expertisen beider Unternehmen, um wichtige Anforderungen an E-Rechnungen und E-Berichte zu erfüllen, wie es heißt. Sovos ist u.a. Anbieter der „Compliance Cloud“, die Unternehmen in die Lage versetzen soll, die gesetzlichen Vorgaben für die elektronische Rechnungsstellung von Kunden in verschiedenen Märkten zu ermitteln und zu dokumentieren, bestehende Prozesse und Technologien zu evaluieren und Unternehmensziele abzustimmen.

Die Zusammenarbeit

Das im Februar eingeführte Cloud-Tool sei die branchenweit erste cloudbasierte Softwareplattform ihrer Art für die globale Einhaltung von Steuer- und Regulierungsvorschriften. Durch das Bündnis mit PwC sollen Kunden von Sovos und PwC auf umfassende Service- und Beratungsleistungen zurückgreifen, um die regulatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit e-Invoicing und e-Reporting zu meistern, wie es heißt. Zu den weltweit mehr als 80 Ländern mit bestehenden e-Invoice-Vorschriften kommen demnach weitere Länder hinzu.