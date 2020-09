Home-Learning für Juristen: Linde geht bei LawStar an Bord

Fachverlage. Das Start-up LawStar setzt auf Online-Videokurse für die digitale juristischen Aus- und Weiterbildung. Der Linde Verlag ist jetzt mit dabei.

Schon jetzt sei www.lawstar.at eine beliebte und innovative Lernplattform für Jusstudierende und Juristen in Österreich, heißt es bei Fachverlag Linde: Kundinnen und Kunden können mittels Online-Videokursen teils komplexes juristisches Fachwissen erwerben, festigen und auch überprüfen.

Mit dem Linde Verlag habe das Start-up nun einen starken Partner gefunden. Gemeinsam will man die Zukunft der juristischen Aus- und Weiterbildung revolutionieren, so die Ankündigung.

LawStar wird von der AngelStone Media GmbH betrieben, das Engagement von Linde beinhaltet nicht nur eine Vertriebspartnerschaft, sondern auch eine mehrheitliche Kapitalbeteiligung. Linde-Digitalchef Gordan Gajski zieht in die Geschäftsführung von LawStar ein.

Ausbau im Digitalbereich

„Mit LawStar wollen wir die innovativste und größte digitale Lernplattform für den rechtswissenschaftlichen Lehrbereich in Österreich werden“, so Gordan Gajski, Geschäftsführer der LawStar GmbH und Leiter digitale Medien im Linde Verlag. „Wir verstehen unsere Mission darin, eine multimediale Plattform für Studierende und Juristen zu erschaffen, auf der man jederzeit und von überall maßgeschneidert und qualitativ hochwertig den passenden Lerninhalt abrufen kann. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die besten Inhalte, Kurse, Services und Features zu einem fairen Preis anzubieten“, so Gajski weiter.

Der Linde Verlag engagiere sich in den letzten Jahren stark in der Förderung und Etablierung von Innovationen und neuen Technologien. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Verlages, über die Partnerschaft mit LawStar: „Es ist uns auch und gerade als mittelständisches Unternehmen wichtig, zukunftsorientiert zu denken und Innovationen in unserem Sektor voran zu treiben. Wir sind davon überzeugt mit LawStar gemeinsam in eine starke Zukunft zu gehen und einen Meilenstein in der digitalen Aus- und Weiterbildung zu setzen.“

Home-Learning statt voller Vortragssaal

Das vierköpfige Management-Team hinter LawStar – Gordan Gajski, Georg Steiner, Christoph Angel und Patrick Stummer – will zukünftig neben Vorbereitungskursen für die Jus-Prüfungen ebenso Vorbereitungskurse für die Rechtsanwalts- und Steuerberaterprüfung sowie Expertenkurse zu juristischen Spezialthemen anbieten.

Neben den bereits bekannten „Law Talks“ mit Persönlichkeiten aus der Rechtsbranche werden auf www.lawstar.at auch Videokurse, Webinare, Kontrollfragen und Quizzes zur Prüfungsvorbereitung sowie zahlreiche weitere Lernunterlagen zur Verfügung gestellt. Kooperationspartner sind neben dem Linde Verlag auch der Juristenverband, die AGjus, ELSA Austria sowie Kanzleien und andere Start-ups.

Die Statements

„Dank der bereits etablierten Reichweite von LawStar in der Juristenszene können wir Vortragenden und Kooperationspartnern eine starke und streuverlustfreie Platzierung von Inhalten garantieren. Unser Ziel ist es, den Zugang zu juristischem Fachwissen so attraktiv und einfach wie möglich zu gestalten. Home-Learning statt voller Hörsaal, Zeitersparnis statt Reisestress, Jogginghose statt Anzug oder Kleid“, so die Gründer von LawStar, Georg Steiner (COO) und Christoph Angel (CTO).

Bei der Entwicklung der Lernplattform www.lawstar.at haben sich die beiden an führenden Plattformen aus anderen Industrien wie beispielsweise Netflix orientiert. Man sei dabei weder technologisch noch hinsichtlich der Usability Kompromisse eingegangen. „Da unser multidisziplinäres Team für technologische Trends und maximale Nutzerfreundlichkeit brennt, war es für uns selbstverständlich beispielsweise Apple Pay als Bezahlmethode in die Lernplattform zu integrieren“, soi die Gründer.

„Mit der Plattform reagieren wir auf die modernen Anforderungen der Weiterbildung und passen uns den Bedürfnissen der jüngeren Generation an. Die Zuseher entscheiden selbst wann, wo, wie lange und wie oft der Inhalt konsumiert wird. Wir möchten unseren Kunden vor allem vertiefende Kurse an die Hand geben, die das Verständnis fördern und moderne Wissensvermittlung anbieten, die Spaß macht. Bis Jahresende wollen wir in einem ersten Schritt ein breites Kursangebot aufbauen“, so Patrick Stummer (CSO) von LawStar.