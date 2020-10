LexisNexis: Mayrhofer-Grünbühel wird Director Marketing & Sales

Wien. Rudolf Mayrhofer-Grünbühel (46) ist neuer Director Marketing & Sales, Customer Operations beim Fachverlag LexisNexis. Er kommt von Xing.

Seit August 2020 verstärkt Rudolf Mayrhofer-Grünbühel das Leadership-Team von LexisNexis in Österreich, so der internationale Fachverlag: In seiner Funktion folgt er Susanne Mortimore nach, die zur Geschäftsführerin bestellt wurde.

Die Laufbahn

Mayrhofer-Grünbühel studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und kehrt in seiner neuen Funktion damit quasi zu seinen Wurzeln zurück, heißt es weiter. Er bringe 18 Jahre Erfahrung aus der Telekommunikations- und Consumer Electronic Industrie mit. Konkret war Mayrhofer-Grünbühel bei Global Playern wie Siemens, Sony Ericsson und Samsung Österreich tätig. Anschließend verantwortete er als Commercial Director und Prokurist von LeasePlan Österreich die digitale Transformation im Sales und Marketing.

Zuletzt leitete er bei Xing E-Recruiting den Neukundenbereich für die DACH Region. Bei LexisNexis, einem der führenden Anbieter von Lösungen für die Rechts-, Steuern und Wirtschaftspraxis werde Mayrhofer-Grünbühel als Director Marketing, Sales & Customer Operations seine Expertise einbringen um den erfolgreichen Expansions- und Digitalisierungskurs weiter voranzutreiben.

Flaggschiff Lexis 360 wird ausgebaut

LexisNexis rittert mit Branchenkollegen wie Manz und Linde um den Markt für Fachinformationen im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft. Ein immer größerer Teil des Geschäfts wird dabei auch in Österreich mit Datenbanken und Tools gemacht. Der Amtsantritt Mayrhofer-Grünbühels kommt zu einem spannenden Zeitpunkt, habe LexisNexis Österreich doch gerade sein wichtigstes Online-Produkt Lexis 360 von einer Recherchelösung hin zu Legal Intelligence – einer fortschrittlichen Analyse- und Entscheidungsunterstützung – entwickelt, wie es heißt.

Heute abend stellt LexisNexis übrigens das Lineup für die nächsten Monate auf der LexCon 2020 vor (online).