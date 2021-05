Geschäftsessen: Steuerzuckerl und Bonus-Gutscheine

Aufsperren. Die Gastronomie öffnet, Geschäftsessen sind wieder möglich: Gutschein-Anbieter Edenred startet eine Bonus-Aktion und erinnert an neue Steuervorteile.

Nach einem halben Jahr darf die heimische Gastronomie wieder ihre Türen öffnen. Edenred-Geschäftsführer Christoph Monschein meint: „Jetzt braucht es eine hohe Kaufkraft, um diese Krise zu überstehen.“ Der Gutschein- und Bezahlsystem-Anbieter startet eine Kampagne unter dem Motto „Jetzt erst recht“ um das Geschäft anzukurbeln. In dieser rufe man dazu auf, „verstärkt Essen zu gehen – so tut man nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch der heimischen Wirtschaft“, so Monschein.

Auch eine Bonus-Aktion gibt es: Wer bei Edenred bis Ende Juni mindestens vier bzw. acht Mal Essen geht und bei jedem Restaurantbesuch mindestens acht Euro konsumiert, erhält eine Gutschrift in Höhe von vier Euro auf seine Ticket Service Karte bzw. acht Euro auf seine Ticket Restaurant Karte. Die aktuelle Kampagne baue auf dem gleichnamigen Unterstützungsplan der Gruppe auf, der im April 2020 zur Unterstützung der Partner und ihrer Mitarbeiter ins Leben gerufen wurden.

Steuererleichterung am Arbeitsplatz

Das Wirtshaus-Paket im Juli 2020 bietet hierbei ein besonderes Steuerzuckerl für Unternehmen, erinnert der Anbieter: So wurde die Höchstgrenze für steuerfreie Essensgutscheine von 4,40 auf 8,00 und für steuerfreie Lebensmittelgutscheine von 1,10 auf 2,00 Euro angehoben. Empfohlen werde auch, kontaktlos zu bezahlen.