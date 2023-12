Impfstraßen-Pionierin wird WU Managerin des Jahres 2023

Preise. Susanne Baumann-Söllner ist WU Managerin des Jahres 2023: Sie ist Chefin der IAKW-AG, die u.a. das Austria Center Vienna betreibt. Die größte Impfstraße des Landes geht auf ihr Pilotprojekt zurück.

WU Alumna Susanne Baumann-Söllner ist „WU Managerin des Jahres 2023“: Die studierte Wirtschaftspädagogin wurde von ihrer Alma Mater für ihre innovativen Managementleistungen als Sprecherin des Vorstandes der IAKW-AG, die unter anderem das Austria Center Vienna betreibt, ausgezeichnet, so die Laudatio.

Auszeichnung für Impfstraße

Während der Covid-19-Pandemie wurde im Austria Center Vienna die größte Impf- und Teststraße Österreichs betrieben. Den logistischen Grundstein dafür legte ein Pilotprojekt von Susanne Baumann-Söllner, heißt es. „Mit der Auszeichnung ‚WU Manager:in des Jahres„ prämieren wir WU Alumni, die durch außergewöhnliche Managementleistungen aufgefallen sind“, so der neue WU-Rektor Rupert Sausgruber: „Susanne Baumann-Söllner hat in ihrer Funktion als Vorständin des Internationalen Amtssitz- und Konferenzzentrums Wien zu Beginn der Covid-Pandemie ein innovatives und mutiges Projekt, übrigens in Kooperation mit der WU, umgesetzt. Erstmals wurden tausende WU-Studierende auf einmal getestet, um persönlich an einer Lehrveranstaltung im Austria Center Vienna teilnehmen zu können. Sie hat so den Grundstein für die größte Test- und Impfstraße Österreichs gelegt und damit wirklich Großartiges für die Bevölkerung geleistet.“

Es sei wichtig, „Entscheidungen sorgfältig zu treffen, aber trotzdem den Mut zu haben, sich anzupassen und zu verändern“, so Baumann-Söllner bei der Vergabe der Auszeichnung. Über ihren Managementstil sagt sie: „Manager:innen haben große Verantwortung für sehr viele Menschen – sowohl im Unternehmen als auch darüber hinaus. Entscheidungen müssen daher äußerst sorgfältig getroffen werden. Gleichzeitig sollte man auch die Bereitschaft mitbringen, sich täglich weiterzuentwickeln.“

Zwei Konferenzzentren

Susanne Baumann-Söllner ist seit 11 Jahren Sprecherin des Vorstandes der IAKW-AG (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien). Nach ihrer Promotion an der Wirtschaftsuniversität Wien und ihrer Tätigkeit als Steuerberaterin führte sie ihr Karriereweg als Steuerexpertin ins Bundesministerium für Finanzen. 2012 wurde sie schließlich in den Vorstand der IAKW-AG berufen, die das Vienna International Center und das Austria Center Vienna verwaltet. Die Auszeichnung „WU Manager:in des Jahres“ wird seit 1993 verliehen.