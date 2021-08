B&C-Gruppe: Moser-Parapatits wird BCII-Geschäftsführer

Management. Alexander Moser-Parapatits (35) wird neuer Geschäftsführer der B&C Innovation Investments (BCII), die in Wachstumsunternehmen investiert.

Mit Alexander Moser-Parapatits erweitere die B&C-Gruppe das Führungsteam ihrer Tochtergesellschaft B&C Innovation Investments (BCII) GmbH: Ziel der 2016 gegründeten BCII ist es, in wachstumsorientierte Technologieunternehmen zu investieren, die für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich besonders relevant sind. BCII hält aktuell acht Direktbeteiligungen – primär aus dem Bereich „IndustrialTech“.

Moser-Parapatis, der seit 2017 den Portfolio-Ausbau der BCII mit seiner technologischen Perspektive begleite, rücke nun neben Thomas Zimpfer und Regina Sturm-Lenhart in die Geschäftsführung auf. Die Verantwortung über das Beteiligungsmanagement der BCII liegt weiterhin bei Julia Reilinger. Moser-Parapatits werde seine bisherige Tätigkeit innerhalb der B&C Industrieholding – u. a. als AMAG-Beteiligungsmanager – weiterhin ausüben.

Investments in Wachstumsfirmen

B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer zur Strategie: „Mit einem Investitionsvolumen von bislang rund 80 Millionen Euro unterstützen wir ‚Scale-ups‘ und erleichtern damit auch den Zugang der heimischen klassischen Industrie zu innovativen Technologien. Diesen Weg haben wir auch in der Corona-Krise weiterverfolgt. Mit Alexander Moser-Parapatits wird das Geschäftsführungsteam um einen erfahrenen Technologieexperten verstärkt, der bereits einige Jahre für die B&C-Gruppe tätig ist.“

Alexander Moser-Parapatits absolvierte das Studium Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau an der Technischen Universität Wien sowie die Doctoral School Bauingenieurswesen an der Technischen Universität Graz. Seine Karriere begann er beim Automobilzulieferer Magna, wo er von 2011 bis 2016 in den Bereichen Forschung, Innovation und Unternehmensstrategie tätig war. Anfang 2017 wechselte er zur B&C-Gruppe. Seit Juni 2021 ist der gebürtige Wiener Geschäftsführer der B&C Innovation Investments GmbH.

Die B&C Industrieholding GmbH (BCIH) selbst steht im Eigentum der B&C Privatstiftung. Mit ihren Holdinggesellschaften ist die B&C-Gruppe Kernaktionärin bzw. Mehrheitseigentümerin der AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding. Bekannt ist B&C auch für die Vergabe des Houskapreises, des größten privaten österreichischen Forschungspreises.

Das Statement

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, mich noch stärker in die Weiterentwicklung der B&C-Gruppe einbringen zu dürfen. Unser BCII-Beteiligungsportfolio entwickelt sich sehr gut und ich bin überzeugt, dass in Österreich noch großes Innovations-Potenzial vorhanden ist, das es zu heben gilt“, so Alexander Moser-Parapatits.