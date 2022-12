Demokratiepreis der Margaretha Lupac-Stiftung vergeben

Wien. Konfliktforscherin Birgitt Haller und die Initiative Minderheiten erhalten den Demokratiepreis 2022 der Margaretha Lupac-Stiftung des Parlaments.

Der diesjährige Demokratiepreis 2022 geht an die Konfliktforscherin Birgitt Haller und die Initiative Minderheiten. Das Kuratorium der Stiftung folgte laut Parlamentskorrespondenz in seiner Sitzung am 28. November 2022 einstimmig den Vorschlägen der Jury.

Mit dem Demokratiepreis werden von der Margaretha Lupac-Stiftung der Einsatz für Integration sowie Beiträge für die Stärkung der Minderheitenrechte und Geschlechtergleichstellung ausgezeichnet. Die Stiftung vergibt seit 2004 alternierend den Demokratie- und den Wissenschaftspreis.

Die Preisträger