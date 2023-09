E-Transporter: Renault schickt den Grand Kangoo an den Start

Fuhrpark. Autohersteller Renault hat auf der IAA Mobility 2023 die neue Langversion des Kangoo präsentiert: Der Transporter & Minivan debütiert als E-Auto und Verbrenner.

In der neuen Langversion des Kangoo finden bis zu sieben Erwachsene in drei Sitzreihen Platz. Der Knieraum in der dritten Reihe beträgt laut Renault 16,4 Zentimeter. Die Sitze in Reihe zwei und drei sind einzeln verschieb-, umklapp-, versenk- sowie ausbaubar und dies ermögliche verschiedenste Sitzkonfigurationen.

Den Zugang zur dritten Sitzreihe erfolgt über die beiden 83 Zentimeter breiten Schiebetüren. Das ist laut Hersteller ein Plus von 21,5 Zentimeter im Vergleich zum klassischen Kangoo. Fünf Sitze sind mit Isofix-Befestigungspunkten für Kindersitze ausgestattet.

Bis zu 3.750 Liter Ladevolumen

Die jüngste Generation von Grand Kangoo und Grand Kangoo E-Tech Electric hat ein größeres Ladevolumen. Dieses liegt in der siebensitzigen Version bei 500 Litern. Werden die Rücksitze ausgebaut und der Beifahrersitz umgeklappt, steigt es auf 3.750 Liter bei einer Ladelänge von 3,11 Metern.

Zusätzliche Stau- und Ablagefächer im Innenraum bieten bis zu 58 Liter Inhalt, darunter das sogenannte Easy-Life Schubfach und Staufächer im Fußraum der zweiten Reihe. Für eine wohnliche Atmosphäre im Interieur soll die neue Cockpit-Ausstattung sorgen. Bestimmendes Element ist eine über die gesamte Breite des Armaturenträgers verlaufende Dekorleiste in gebürstetem Holz.

Für den neuen Grand Kangoo sind zwei Motorisierungen verfügbar: Ein Turbobenzinmotor mit 96 kW/130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie ein Turbodieselmotor mit 70 kW/95 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe.

Reichweite von 265 Kilometern

Der Grand Kangoo E-Tech Electric wird von einem 90 kW/122 PS starken fremderregten Synchronmotor angetrieben. Das maximale Drehmoment liegt bei 245 Nm. Seine Energie bezieht der Elektromotor aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 45 kWh.

Der Stromspeicher ermöglicht laut den Angaben eine Reichweite von bis zu 265 Kilometern im WLTP-Prüfzyklus. Im Eco-Modus sinkt die Leistung des Elektromotors auf 56 kW/75 PS, und die Höchstgeschwindigkeit wird auf 110 km/h begrenzt.

Die Batterie besteht aus acht Modulen, die individuell reparierbar sind. Renault gewährt auf den Akku eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern, wenn die Kapazität den Wert von 70 Prozent der Nennkapazität unterschreitet (SoH).

Schnellladung mit Gleichstrom

Ab Werk ist der Grand Kangoo E-Tech Electric mit einem Wechselstrom (AC)-Bordladegerät mit 22 kW Ladeleistung ausgestattet, mit dem sich die Batterie laut Herstellerangaben in 2:40 Stunden von 15 auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen lässt. Alternativ dazu ist eine Version mit Ladegerät für 22-kW-Wechselstrom und 80-kW-Gleichstrom (DC) verfügbar. Dies kommt laut den Angaben in zehn Minuten auf 80 Kilometer und in 27 Minuten auf 170 Kilometer Reichweite.

Um die Reichweite das ganze Jahr über zu erhöhen, verfügt der neue Grand Kangoo E-Tech Electric über eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit Wärmepumpe. Diese aus der Haustechnik bekannte, effiziente und inzwischen auch bei E-Autos weit verbreitete Technologie bedient sich des umgekehrten Prinzips eines Kühlschranks: Beim Heizen wird die in der Umgebungsluft gespeicherte Wärme von einem thermischen Arbeitsmittel aufgenommen, mit einem Kompressor verdichtet, auf ein höheres Temperaturniveau gehoben und dann zum Wärmen des Innenraums eingesetzt. Zum Kühlen wird die Funktionsweise der Wärmepumpe umgekehrt.