Auslandstöchter österreichischer Firmen um 7,2% vermehrt

Exporteure & Töchter. Österreichische Unternehmen haben Niederlassungen in 118 Ländern, beschäftigen im Ausland 1,3 Mio. Menschen und erzielen dort 510 Mrd. Euro Umsatz.

Im Jahr 2021 hatten österreichische Unternehmen durch ihre Auslandsbeteiligungen Niederlassungen in 118 Ländern auf allen fünf Kontinenten der Welt. Diese insgesamt 7.218 Auslandstöchter beschäftigten mehr als 1,3 Millionen Menschen und erzielten knapp 510 Mrd. Euro Umsatz, so ein aktueller Bericht der Statistik Austria.

„Die österreichischen Unternehmen konnten auch 2021 die Zahl ihrer Auslandstöchter ausweiten und trotzten so der weltweiten Wirtschaftsentwicklung auch im zweiten Corona-Jahr. Insgesamt gab es um 7,2% mehr Auslandsniederlassungen als im Jahr zuvor. Die Zahl der dort Beschäftigten stieg im Jahresvergleich um 5,3%. Es konnte somit die positive Entwicklung aus dem Jahr 2020 fortgesetzt werden“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Zuwächse vor allem in Deutschland, Polen, USA und Italien

Neue Auslandstöchter wurden im Jahr 2021 vor allem in Deutschland, Polen, den USA, Italien und Luxem- burg verzeichnet. Außerhalb Europas wurden Ausweitungen österreichischer Auslandstöchter – neben den USA – vor allem in Brasilien, Argentinien, Australien und Malaysia registriert. Die höchsten Beschäftigtenzuwächse hatten dabei Italien, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Polen und die USA (Anstieg jeweils zwischen 7.000 und 14.000 Beschäftigten).

In einigen Ländern gingen die Beschäftigtenzahlen jedoch auch deutlich zurück, so zum Beispiel in Frankreich, Singapur, Russland und Rumänien (Rückgänge zwischen rund 1.000 und 4.400 Beschäftigten). Die Anzahl der österreichischen Auslandsbeteiligungen im Jahr vor dem russischen Angriff auf die Ukraine stieg in beiden Konfliktländern noch geringfügig an (Russische Föderation: +11, Ukraine: +2).

Auslandstöchter auf allen Kontinenten

Wenn auch auf allen fünf Kontinenten 2021 eine Ausweitung der Anzahl der österreichischen Auslandstöchter erfolgte, so war die globale Verteilung insgesamt doch recht ungleich, heißt es bei Statistik Austria: Auslandstöchter in der EU machten 2021 knapp 64% aller Auslandstöchter aus und boten 60% der Auslandsbeschäftigten einen Arbeitsplatz. Auf Europa insgesamt bezogen (inkl. Russland und der Türkei) betrugen die entsprechenden Anteile jeweils rund 80% (siehe Tabelle 2).

Am präsentesten waren die österreichischen Unternehmen in Deutschland (1.151 Töchter, 211.668 Beschäftigte), gefolgt von der Tschechischen Republik (469 Firmen, 110.900) und Ungarn (358 Firmen, 77.250).

Außerhalb der EU waren österreichische Auslandstöchter zu etwa gleichen Teilen in Amerika (Nord-, Zentral-, Südamerika und Karibik) und Asien angesiedelt. In absoluten Zahlen waren dies 672 bzw. 666 Unternehmenstöchter, wobei die amerikanischen Auslandstöchter etwas höhere Beschäftigtenzahlen aufwiesen.

Afrika und Ozeanien weisen als Standort österreichischer Auslandstöchter eine sehr geringe Bedeutung auf; auf beiden Kontinenten fanden sich lediglich rund ein Prozent der Auslandsunternehmen und auch bei den Beschäftigten ist der Anteil nur geringfügig höher. Insgesamt fanden sich 2021 Auslandstöchter österreichischer Unternehmen in 118 Ländern der Welt, unter anderem an so exotischen Plätzen wie Myanmar, Barbados oder Mosambik