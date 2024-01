Exporthilfen & Kapitalmärkte: Kontrollbank stellt sich 2024 neu auf

Spezialbanken. Die österreichische Kontrollbank (OeKB) ändert für das neue Geschäftsjahr die Aufstellung: Die Geschäftsbereiche Markt und Marktfolge sollen bis zum Vorstand klarer aufgeteilt werden.

Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) startet mit einer Anpassung ihrer Ausrichtung in das neue Geschäftsjahr, heißt es in einer Aussendung. Konkret will die Spezialbank den Fokus stärker auf die noch klarere Aufteilung der Geschäftsbereiche in Markt und Marktfolge legen. Damit gelinge es, den aktuellen Anforderungen des Marktes und der Regulatorik im derzeit herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld noch besser zu entsprechen, heißt es.

Der neue Geschäftsbereich Markt

Konkret verantwortet Helmut Bernkopf im OeKB-Vorstand nun den Geschäftsbereich Markt: „Mit der Bündelung aller marktnahen Tätigkeiten im Marktbereich setzen wir ein starkes Zeichen in Richtung Kunden. Damit erreichen wir eine noch spezialisiertere Beratung und Begleitung unserer Kundinnen und Kunden bei ihren Exportvorhaben“, so Bernkopf.

Die Differenzierung der Kundenberatung im Geschäftsbereich der Export Services erfolge nun in Produkte bzw. Kundengruppen Inland und International. Dementsprechend zählen zum Geschäftsbereich Markt die Bereiche:

Export Finance (unterteilt in die Gruppen Großunternehmen und KMU)

Export Guarantees & International Finance (unterteilt in die Gruppen International Relations & Country Analysis; Export Guarantees sowie International Business Development).

Auch die Abteilungen Legal & Compliance, Marketing & Communications, People & Culture, Treasury und das Group ESG Office als Stabstelle sind in diesem Vorstandsbereich angesiedelt.

Kapitalmärkte und Marktfolge

Angelika Sommer-Hemetsberger ist im Vorstand der OeKB nun für Capital Market Services und den Gesamtbereich der Marktfolge zuständig. „Die Risikobeurteilung, die wirtschaftliche Sanierungsverantwortung konsequent im Bereich der Marktfolge anzusiedeln ist auch ein Schritt zur Effizienzsteigerung“, so Sommer-Hemetsberger.

Der zweite Vorstandsbereich umfasse neben den Capital Markt Services – wo die OeKB wettbewerbsneutral Dienstleistungen im Bereich der Abwicklung und Transaktionen für den österreichischen Kapitalmarkt anbietet – die Bereiche Risk Controlling, Export Services Risk & Operations, Finance, IT Services und Organisation & Facility Management. Doppelzuständigkeiten im Vorstand werden somit bis auf den notwendigen Bereich Internal Audit/Group Audit vermieden, so die Bank.