UniCredit Bank Austria: Zwei neue Vorständinnen für Finance und HR

Management. Die UniCredit Bank Austria bestellt zwei neue Vorständinnen: Hélène Buffin (CFO) und Svetlana Pancenko (People & Culture).

Konkret hat der Aufsichtsrat der UniCredit Bank Austria Svetlana Pancenko (45) derzeit Vorstandsmitglied für People & Culture der UniCredit Bank Ungarn, per 1. Februar 2024 zum neuen Mitglied des Vorstands der UniCredit Bank Austria bestellt, mit dem gleichen Aufgabengebiet. Pancenko folgt in dieser Position auf Georgiana Lazar, die per 1. Februar 2024 neue Leiterin für People & Culture der HVB in Deutschland wird.

Hèlène Buffin (54) wird per 1. März 2024 als Chief Financial Officer (CFO) neu in den Vorstand der UniCredit Bank Austria einziehen. Sie folgt damit auf Philipp Gamauf, der per Ende Februar auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden werde.

Die Laufbahnen

Die beiden neuen Top-Managerinnen der österreichischen UniCredit-Tochter können auf einschlägige Erfahrung in der Gruppe verweisen, heißt es: So war Pancenko von 2013 bis 2020 in Wien in unterschiedlichen HR-Funktionen tätig. Buffin wiederum habe ihre Fähigkeiten in den letzten beiden Jahren als Head of Group Planning mit großem Erfolg unter Beweis stellen können, so Teodora Petkova, Group Head of Central Europe and Eastern Europe UniCredit, in einer Aussendung.

Svetlana Pancenko startete ihre Karriere in der UniCredit Bank Serbien, wo sie 2003 zur Leiterin des HR-Departments avancierte. Von 2009 bis 2013 leitete sie die HR-Division der UniCredit Bank in der Slowakei in Bratislava, danach wechselte sie ab Oktober 2013 nach Wien, wo sie anfangs Business Managerin der HR-Vorständin für die UniCredit Bank Austria und HR CEE war und schließlich HR-Leiterin für CEE Retail wurde. Seit 2020 bis zuletzt war die studierte Tourismusmanagerin laut den Angaben Vorständin für People & Culture der UniCredit Bank Ungarn.

Hélène Buffin studierte Management, Finanz- und strategisches Management in Paris, bevor sie 1991 in das Produktmanagement der Bank Austria einstieg und unterschiedliche Führungsfunktionen im Sales Management einnahm. Unter anderem war sie von Mitte 2006 bis Oktober 2011 Head of Sales Management der Private Banking Division der UniCredit Bank Austria. Im Oktober 2011 wechselte sie als Global Head Private Banking Planning & Control zur UniCredit nach Mailand. Ab 2013 wieder in Wien übernahm sie führende Funktionen im Planning & Controlling der UniCredit Bank Austria, wo sie schließlich Anfang 2021 Head of Accounting wurde, bevor sie im Mai 2022 zum Head of Group Planning in Mailand avancierte.