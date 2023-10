Mercedes spendiert der E-Klasse die All-Terrain Variante

Autos mit Platz. Nach Limousine und T-Modell folgt der All-Terrain als dritte Variante der E-Klasse von Mercedes mit serienmäßigem Allradantrieb.

Nach Limousine und T-Modell folgt nun der All-Terrain als dritte Variante der E-Klasse Familie. Mit serienmäßigem Allradantrieb 4MATIC und erhöhter Bodenfreiheit – selbst vollbeladen bis zu 46 mm mehr als das klassische T-Modell – sei die neue E-Klasse All-Terrain für leichtes Gelände wie beispielsweise Feldwege gerüstet, beschreibt Hersteller Mercedes-Benz die Positionierung. Serienmäßig sind auch die Luftfederung Airmatic und ein Offroad-Fahrprogramm.

Kamera zeigt Blick nach unten

Als weitere praktische Hilfsmittel beim Fahrerlebnis abseits befestigter Straßen sollen der Offroad-Screen und die „transparente Motorhaube“ als Bestandteil der 360-Grad-Kamera dienen: Damit zeigt das Zentral-Display einen virtuellen Blick vorne unter das Fahrzeug. So soll der Fahrer Hindernisse wie große Steine oder tiefe Schlaglöcher auf dem Fahrweg besser und frühzeitiger erkennen können.

Auch der Look der E-Klasse All-Terrain soll markanter und damit „typisch All-Terrain“ ausfallen: Zu den Offroad-Gestaltungselementen zählen die Stoßfänger und der optische Unterfahrschutz in Chrom hochglänzend vorne und hinten. Auch der eigenständige Kühlergrill und die Radlaufverkleidungen in Dunkelgrau matt sollen den Charakter des E-Klasse All-Terrain unterstreichen.

Zum Verkaufsstart lässt Mercedes den Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen Diesel, Benziner und erstmals auch einem Plug-in-Hybrid. Die Preise liegen zwischen rund 74.100 Euro und 89.200 Euro (145 bis 280 kW / 197 bis 381 PS). Zu den europäischen Händlern soll die E-Klasse All-Terrain im ersten Quartal 2024 kommen.