Legal Tech Konferenz: LexisNexis zeigt „Lexis AI“ im Einsatz

Wien. Bei der Legal Tech Konferenz 2023 zeigt LexisNexis-Produktmanagerin Barbara Ofner das neue Tool „Lexis AI“ im Praxis-Einsatz.

Die Legal Tech Konferenz steht heuer ganz im Zeichen der Kundenorientierung, heißt es bei Fachverlag LexisNexis: Unter dem Motto „Clients, Clients, Clients“ soll gezeigt werden, wie Klientenorientierung durch Digitalisierung und Legal Tech erleichtert wird.

Das Programm

Bei der Konferenz gehe es auch darum, wie Kanzleien und Rechtsabteilungen aller Größen Legal Tech nutzen können, um ein innovatives, kundenorientiertes Rechtsberatungsumfeld zu schaffen. Konkret geht es beim LexisNexis-Workshop (11:50 – 12:50 Uhr) um „Generative AI in Lexis360® – Meet Lexis AI“.

Vortragende Barbara Ofner (Produktmanagerin LexisNexis Österreich) werde an praktischen Beispielen zeigen, wie Lexis AI für Rechts- und Steuerprofis Entscheidungen in wenigen Sätzen zusammenfassen und gleichzeitig neue Erkenntnisse liefern könne, indem es Änderungen der Rechtsprechung erkennen kann. Auch Manz, Facultas und weitere Fachinformationsanbieter sind vor Ort, dazu Startups wie Onlim oder Lawrence u.a. Die Legal Tech Konferenz 2023 findet am 8. November 2023 im Hotel Park Hyatt in Wien statt.