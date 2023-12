Agrana macht Finanzvorstand Stephan Büttner zum neuen CEO

Agrarkonzerne. Wechsel an der Führungsspitze in der Agrana Beteiligungs-AG: CFO Stephan Büttner (50) wird zum neuen CEO bestellt. Er folgt damit auf Markus Mühleisen, der sein Mandat nicht verlängert.

Büttner tritt seine Funktion per 1. Jänner 2024 an, heißt es in einer Veröffentlichung der Agrana. Vorgänger Markus Mühleisen habe sich entschieden, sein am 31. Mai 2024 auslaufendes CEO-Mandat nicht zu verlängern. Weiters wurde das bestehende Vorstandsmandat von Stephan Büttner, das am 31. Oktober 2024 ausläuft, bis 31. Oktober 2028 verlängert.

Die Laufbahn

Stephan Büttner ist seit 2012 in unterschiedlichen Managementfunktionen Teil der Agrana-Organisation und verantwortet aktuell als CFO im Konzernvorstand die Bereiche Finanzen, Beteiligungsmanagement, Recht, Compliance, Einkauf, IT, Organisation sowie Investor Relations und leitet die Division Frucht. Als neuer CEO übernehme er zusätzlich die Ressorts Strategie und Wirtschaftspolitik, Verkaufskoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Personal und Generalsekretariat.

Stephan Büttner war nach Abschluss seines Studiums der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien u.a. bei der KPMG Austria GmbH beschäftigt. Nach seinem Wechsel zur Raiffeisen Ware Austria AG im Jahr 2001 war Stephan Büttner ab 2004 bei deren Tochtergesellschaft Ybbstaler Fruit Austria GmbH als CEO tätig.

Seit 2012 ist er für die Agrana-Gruppe tätig. Als CEO der Austria Juice GmbH, einem Joint Venture der Agrana Beteiligungs-AG und der Raiffeisen Ware Austria-AG, managte Stephan Büttner dort erfolgreich den Zusammenschluss der Agrana Juice GmbH mit der Ybbstaler Fruit Austria GmbH, heißt es weiter. 2014 wurde er CFO der Agrana Beteiligungs-AG und seit Mai 2021 ist er auch CEO von Agrana Fruit.

„Ein logischer Schritt“

„Stephan Büttner hat die positiven Entwicklungen der Gruppe in seinen Funktionen als CFO der Unternehmensgruppe sowie CEO der Division Frucht maßgeblich geprägt und mitgestaltet“, so Agrana-Aufsichtsratsvorsitzender und Raiffeisen-Topmanager Erwin Hameseder. Der neue CEO erfülle „alle Voraussetzungen, um das Wachstum des Unternehmens zu gewährleisten, die notwendigen Transformationen umzusetzen und die Organisation auf ihrem Erfolgsweg sicher in eine gute Zukunft zu führen“, seine Bestellung sei also ein logischer Schritt, so Hameseder in der Aussendung.

„Markus Mühleisen hat das Unternehmen sehr gut durch eine dynamische Zeit multipler Krisen geleitet, die Ergebnisse wurden deutlich verbessert und die Eckpunkte einer neuen Strategie wurden erarbeitet. Die Entscheidung von Markus Mühleisen, sein zum 31. Mai 2024 auslaufendes Vorstandsmandat nicht zu verlängern und aus dem Unternehmen auszuscheiden, hat der Aufsichtsrat selbstverständlich respektiert. Namens des Aufsichtsrates und des Unternehmens danke ich ihm für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre“, so Hameseder.