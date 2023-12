Post AG macht Walter Oblin zum neuen Generaldirektor

Wien. Der Aufsichtsrat der Österreichischen Post AG hat Walter Oblin zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor bestellt: Er folgt im Herbst 2024 auf Langzeit-Chef Georg Pölzl.

Die Bestellung von Walter Oblin erfolgt konkret zum 1. Oktober 2024, teilte das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung mit. Er tritt damit die Nachfolge von Georg Pölzl an, der seit 1. Oktober 2009 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor des Unternehmens ist. Pölzl werde dann mit seinen 15 Dienstjahren der längstdienende Generaldirektor der Österreichischen Post sein.

Die Laufbahn

Oblin hat das Studium Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der TU Graz sowie ein MBA-Studium in den USA absolviert und startete seinen beruflichen Werdegang 1994 als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Wien, wo er 2000 zum Partner ernannt wurde und u.a. auch im weltweiten Transport- und Logistiksektor von McKinsey tätig war. Seit 2009 ist er bei der Post AG und seit 1. Juli 2012 deren Finanzvorstand.

In Oblins jetzigem Vorstandsressort sind mit den Bereichen Konzern-Rechnungswesen & -Controlling, Konzern-Immobilien, Konzern-IT & -Einkauf sowie Konzern-Recht wesentliche Steuerungs- und Dienstleistungsfunktionen zusammengefasst. In der Post-Tochter bank99 ist Oblin Vize-Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mit 1. Jänner 2019 wurde Oblin zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt und übernahm zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Finanzvorstand auch die Division Brief & Werbepost.