EVN AG macht Alexandra Wittmann zum Finanzvorstand

Energie-Management. Alexandra Wittmann wird als CFO zum Mitglied des Vorstands der EVN AG bestellt, der damit von zwei auf drei Personen wächst.

Der Aufsichtsrat des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gibt per Aussendung bekannt, dass Alexandra Wittmann als CFO zum Mitglied des Vorstands bestellt wurde: Ab 1. September 2024 werde sie ihre neue Aufgabe als Chief Finanical Officer (CFO) übernehmen und das Vorstandsteam bestehend aus Stefan Szyszkowitz (CEO) und Stefan Stallinger (CTO) ergänzen.

Die Laufbahn

Neben langjähriger Erfahrung aus der produzierenden Industrie bringe die studierte Betriebswirtin Mag. (FH) Alexandra Wittmann umfangreiche Expertise im operativen Bereich und der Strategieentwicklung mit. Sie war CFO von Industrie- und Technologieunternehmen wie Hoerbiger Kompressortechnik, Riedel Crystal of America und Colt Technolgy Services.

„Mit Alexandra Wittmann konnten wir eine ausgewiesene Finanz- und Digitalisierungsmanagerin mit Erfahrung im In- und Ausland gewinnen“, so EVN Aufsichtsratspräsident Reinhard Wolf in einer Aussendung zur Neuaufstellung des Vorstands.